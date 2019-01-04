أصحاب الهمم.. في مدرجات «الأبيض»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

«كلنا وراء الأبيض».. «ومنتخبنا قادر على عبور دور المجموعات والدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية»، كلمات خرجت من القلب مساندة لمنتخبنا، قبل ضربة البداية أمام المنتخب البحريني غداً، وأطلقها عادل شامبيه بطل منتخبنا لرفعات القوة لأصحاب الهمم، متمنياً للمنتخب بلوغ أبعد مدى في كاس آسيا.

وتوقع شامبيه فوز منتخبنا على البحرين بنتيجة 2-1، أو على أقل تقدير أن تنتهي المباراة 1-1، وأكد أنه سيكون في مقدم مشجعي «الأبيض» في المدرجات مع زملائه من أصحاب الهمم، مشيراً إلى حرصه على متابعة كل لقاءات منتخبنا ، في حالة عدم وجود ارتباط بالتدريبات أو البطولات، مطالباً الجميع بالزحف خلف «الأبيض» ، وتقديم الدعم له.