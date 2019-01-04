«أبوظبي الرياضي» يعلن قائمة المتحدثين في قمة القيادات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن القائمة الأولية لنخبة المتحدثين المشاركين في قمة القيادات الرياضية العالمية، التي ستقام في فندق باب القصر في أبوظبي يومي 30 و31 يناير الجاري، وذلك بالتزامن مع منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وتستقطب القمة أكثر من 350 من قادة الرياضة العالميين، ومن بينهم: اللورد سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، آرتي داباس، رئيس الحقوق الإعلامية في المجلس الدولي للكريكت، كيث بيللي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لمحترفي الغولف، بطرس بطرس نائب الرئيس الإقليمي لطيران الإمارات، باولو بيلينو الرئيس التنفيذي مدير آر سي إس للفعاليات الرياضية، كيث هاريس نائب رئيس نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، ديفيد تايلور رئيس العمليات في دي دي إم سي فورتيس، وبيتر سيلفرستون، المدير التجاري لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

وستكون أبوظبي هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستضيف القمة، والتي أقيمت نسخها السابقة في كل من نيويورك ولندن وبكين. وتناقش هذه القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية.