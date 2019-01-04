10 وصايا للحكام واللاعبين قبل البداية

المصدر: دبي-العوضي النمر

وجهت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي 5 نصائح مهمة لقضاة الملاعب الذين يديرون منافسات كأس آسيا «الامارات2019»، وكذلك للاعبين، لضمان أداء متميز ينعكس على المستوى الفني للمباريات، ويساهم في رفع شأن الكرة الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، ولتعميم الثقافة التحكيمية بين مختلف أطراف اللعبة.

وعن تعليمات لجنة الحكام لكوادرها وكذلك للاعبين المشاركين في مختلف فرق نهائيات آسيا، يقول الدولي الأسبق علي حمد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، إننا نهدف إلى نشر الثقافة التحكيمية، وتعريف الأطراف المعنية بما لهم وبما عليهم، للحد من المخالفات وضمان خروج المباريات بشكل يعكس تطور الكرة الآسيوية.

عقوبة مالية

ويكشف علي حمد النقاب عن عقوبة مالية مشددة، سيتم توقيعها على اللاعبين للمرة الأولى، في حال خالف اللاعب ونال إنذاراً بعد مسكه من قميص المنافس، وقال حمد إنه تم إخطار اللاعبين بذلك خلال المحاضرات التثقيفية التي أقامتها لجنة الحكام للمنتخبات المشاركة، وأضاف علي حمد قائلاً، إنه قام بإلقاء محاضرات على لاعبي منتخب الإمارات وعمان وسوريا، واليوم ستكون هناك محاضرة للمنتخب السعودي. ويشير علي حمد إلى أن لجنة الحكام سوف تعقد اجتماعات أخرى مع المنتخبات التي ستتأهل لدور الثمانية، من اجل شرح العديد من النصائح للتعامل الفعال مع تقنية الفيديو التي ستطبق من دور الثمانية حتى النهائي.

أوضح علي حمد إن المحاضرات التثقيفية شملت قضاة الملاعب المشاركين في إدارة منافسات بطولة آسيا، كما شملت اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم حرصاً من اللجنة على تأدية الجميع لواجباتهم على الوجه الأكمل.

نصائح للحكام

1 ضرورة احترام اللاعبين داخل الملعب وعدم الاحتكام أو النقاش معهم

2 التعامل الحضاري مع الأجهزة الفنية والإدارية خلال المباريات

3 ضرورة تحلي الحكام بهدوء الأعصاب وعدم الانفعال لزيادة تركيزهم لتأدية مهمتهم.

4 لابد من التعامل باحترافية عند اتخاذ القرارات والتحلي بالحزم حفاظاً على هيبته.

5 لابد أن يتمتع الحكم بالجاهزية الفنية والبدنية، ويطمئن علي حمد الجميع بأن كل الكوادر التحكيمية اجتازت اختبار اللياقة البدنية.

نصائح للاعبين

1 لابد من معرفة المواد المهمة في قانون اللعبة والتقيد بمحاذيرها.

2 ضرورة احترام القرارات التحكيمية مهما كان تقدير الحكم لها، وعدم الاعتراض.

3 أهمية التمييز في المخالفات ومعرفة فارق العقوبات بين الجسيمة والبسيطة.

4 التعريف بمهمة الحكم الإضافي حتى لا يحدث اعتراض من اللاعبين على قراراته

5 التنبيه على اللاعبين بشأن فرض عقوبة مالية مشددة في حال مسك المنافس من قميصه ونيل إنذار على تلك المخالفة تجنباً للعقوبة المالية.