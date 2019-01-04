عبد الله يوسف أول بحريني يحترف في الدوري التشيكي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

يعد المهاجم عبد الله يوسف هلال البالغ من العمر 25 عاماً، المهاجم الأساسي للمنتخب البحريني في تشكيلة المدير الفني سكوب، وهو اللاعب الوحيد المحترف في أوروبا في صفوف «الأحمر»، إذ يلعب في صفوف نادي بوهيميانز التشيكي بعدما انتقل إليه من الرفاع الشرقي في يوليو من العام الماضي في صفقة إعارة لمدة عام واحد حتى نهاية الموسم قابلة للتجديد، ويعتمد عليه سكوب بشكل أساسي في هجوم المنتخب البحريني حيث خاض اللاعب 37 مباراة دولية وسجل 3 أهداف رسمية مع البحرين، إذ كانت مشاركته الدولية الأولى في عام 2012.

تعافي المهاجم

ويأمل سكوب تعافي المهاجم عبد الله يوسف سريعاً من أجل الاعتماد عليه في مباريات «الأحمر» في كأس آسيا والتي سيلعب فيها المنتخب البحريني مع الإمارات وتايلاند والهند. وكان قد سبق يوسف في الاحتراف الخارجي اللاعب محمد الحردان لاعب الوسط الذي يلعب في فريق فيجل بولد كلوب الدانماركي معاراً من اف سي سفانتول المولدوفي، حتى نهاية الموسم المقبل ولكن المدير الفني سكوب لم يضمه للقائمة النهائية التي اعتمدها لبطولة كأس آسيا.

تدريبات «الأحمر»

وكان المنتخب البحريني الأول لكرة القدم أتم استعداداته الجدية، لمواجهة منتخبنا الوطني غداً السبت باستاد مدينة زايد الرياضية في افتتاح بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة. وأجرى «الأحمر البحريني» أولى حصصه التدريبية مساء أول من أمس بملاعب أكاديمية نادي الجزيرة بالشامخة تحت إشراف المدير الفني التشيكي ميروسلاف سكوب، والذي ركز خلال المران على تدريبات بدنية خفيفة تجنباً لإصابة اللاعبين بالإرهاق، ثم انتقل إلى النواحي الخططية والتكتيكية على ضوء دراسته لـ «الأبيض» الإماراتي.

مشاركة اللاعبين

وشارك في المران جميع اللاعبين الـ 23 الذين اختارهم سكوب لقائمة البطولة، باستثناء مهاجم ونجم المنتخب البحريني عبد الله يوسف هلال والذي أدى تدريبات منفردة في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له للعلاج من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المواجهة الودية الأخيرة التي جمعت بين البحرين وكوريا الشمالية، وانتهت لصالح «الأحمر» برباعية نظيفة، إذ تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب في المباراة الافتتاحية أمام الإمارات بعدما كان قد تعرض لكدمة وغادر على إثرها اللقاء.