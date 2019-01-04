عبدالله سالم: عبور البحرين مفتاح اللقب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال عبدالله سالم الجنيبي، عضو شركة كرة القدم بنادي الوحدة، إن فوز المنتخب في مباراة الافتتاح أمام البحرين غداً السبت في غاية الأهمية؛ لأن فوز البداية -حسب قوله- يمثل دائماً مفتاح البطولة، مشدداً على أهمية كسب النتيجة بالأداء الجاد والقوي، مؤكداً في ذات الوقت ثقته باللاعبين لبذل الجهد والعرق دفاعاً عن قميص المنتخب. وكان عبدالله الجنيبي قد تابع تدريب المنتخب، مساء أمس، من المدرجات، ذاكراً أنه حضر بصفته الشخصية كمشجع وداعم للمنتخب في البطولة، وقال: «حضرت من أجل تشجيع اللاعبين فقط، كلنا نشجع وندعم منتخبنا الوطني ونتمنى له التوفيق في هذه البطولة المهمة وسنقف خلفه دائماً».