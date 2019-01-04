ماجد حسن: شكراً لكل من ساندنا

استهل ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني الأول، حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساند اللاعبين ودعم المنتخب في الفترة السابقة، مؤكداً أنهم كلاعبين سعداء بما يجده الأبيض من اهتمام من كل الجهات، وحريصون على بذل كل الجهد الممكن من أجل إسعاد الجماهير ورد الجميل لمن وقفوا خلف المنتخب.

وأبدى لاعب وسط منتخبنا، سعادته بالتجاوب الجماهيري الكبير مع حملة «منصور يالأبيض»، التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشيراً إلى أن ما يجدونه من دعم يضاعف مسؤوليتهم، ويدفعهم لتقديم كل ما يملكون من أجل المنتخب، متمنياً أن يلتف الجميع حول المنتخب، ويواصلوا تشجيعهم للاعبين في المباريات، آملاً أن يتمكنوا من إسعاد الجماهير.

وقال: «تفصلنا ساعات قليلة عن لقاء الافتتاح أمام المنتخب البحريني الشقيق، وكل تركيزنا منصب على هذه المباراة التي نسعى من خلالها لبداية مبشرة في البطولة، بحمد الله أكملنا تحضيراتنا بالصورة المطلوبة، وجميع اللاعبين في كامل الجاهزية لخوض هذا اللقاء المهم».