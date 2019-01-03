7000 تذكرة هدية الاتحاد لجماهير الإمارات في افتتاحية كأس آسيا

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

أكد المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، جاهزية منتخب الإمارات الوطني لخوض منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، موضحاً أن الروح المعنوية عالية وسط اللاعبين، وهناك إصراراً كبيراً على ظهور مشرف في الحدث القاري الذي يترقبه الجميع، معرباً عن أمنياته بمؤازرة جماهيرية قوية للمنتخب في مباراته الأولى أمام البحرين بعد غد السبت وبقية مشوار المنافسة، وقال مخاطباً الجماهير: «نترياكم في كل المباريات».

وكشف بن غليطة عن توفير 7 آلاف تذكرة مجانية للجماهير في المباراة الافتتاحية لدعم المنتخب، مبيناً أنها تبرع من اتحاد الكرة بمعاونة بعض الأقطاب الرياضية وشخصيات عامة وبعض المؤسسات الذين شاركوا جميعاً من أجل مساندة الوطن ممثلاً في المنتخب الوطني، الذي يحتاج إلى وقفة الكل.