درجال: أسود الرافدين في المربع الذهبي

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى عدنان درجال نجم الكرة العراقية الشهير، ثقته العالية بمقدرة منتخب العراق، المضي قدماً في مشواره ببطولة كأس أمم آسيا بالإمارات، لافتاً إلى أن أسود الرافدين مرشحون لاقتحام مربع أقرانهم الأربعة الكبار في القارة الصفراء.

وتصل بعثة منتخب العراق الأول لكرة القدم، اليوم إلى العاصمة أبوظبي، لخوض غمار المشاركة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضمه إلى جانب منتخبات اليمن وإيران وفيتنام.

وأعرب درجال، الذي سبق له تولي مهام تدريب أسود الرافدين، عن قناعته بأن قائمة اللاعبين التي حددها السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق، تبدو مقبولة، رافضاً التدخل في خيارات المدرب كونه هو المسؤول والمعني الأول بتلك الاختيارات.

رسم الفرحة

وطالب درجال جميع العراقيين بدعم المنتخب، والوقوف مع لاعبيه في مشواره القاري الكبير، وتحفيزهم من أجل تحقيق أحلام العراقيين في رسم الفرحة والبهجة، مبدياً ثقته العالية بأسود الرافدين على تحقيق أحلام جماهيرهم رغم قوة البطولة كونها الأهم والأكبر في القارة الصفراء على صعيد المنتخبات الوطنية. وشدد، على أن القائمة الحالية لأسود الرافدين ربما تضم أبرز لاعبي العراق، لافتاً إلى أن ما ينقص منتخب العراق، قلة خبرة بعض اللاعبين الشباب، متوقعاً أن يتم التغلب على ذلك مع خلال تواصل مشوار المنتخب في البطولة.

الأربعة الكبار

ولفت درجال، إلى أن غالبية المنتخبات المشاركة تمتلك حظوظاً تكاد تكون متساوية، ومنها منتخب العراق الذي غالباً ما يكون من بين المنتخبات المرشحة، مبدياً ارتياحه لمراحل إعداد أسود الرافدين.

حظوظ العرب

وعن حظوظ المنتخبات العربية، أوضح درجال أن هناك 4 منتخبات عربية مؤهلة لمقارعة كبار القارة الآسيوية، هي منتخبات الإمارات والسعودية والعراق وقطر، متوقعاً منها منافسة القوى الآسيوية الكبرى المعروفة، أستراليا واليابان وإيران وكوريا الجنوبية.