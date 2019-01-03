حسن سهيل: منتخب البحرين منافس محترم ومتطوّر

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

قال الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إن مباراة «الأبيض» الافتتاحية في كأس آسيا ستكون صعبة لأنها أمام خصم قوي لديه دوافعه في الفوز، ذاكراً أن منتخب البحرين منافس محترم ومتطور وبه مجموعة من العناصر المتميزة، وأضاف: لكن منتخبنا جاهز لتحقيق الفوز ويحتاج فقط لمساندة الجماهير التي تلعب دوراً كبيراً في كل النتائج الإيجابية.

وأكد حسن سهيل خلال حديثه مع وسائل الأعلام مساء أمس أثناء الحصة التدريبية لمنتخبنا بملعب جامعة نيويورك أبوظبي أن المعنويات عالية وسط اللاعبين والكل جاهز للمشاركة في البطولة، وقال: المنتخب أدى تدريبات جيدة بدبي قبل أن ينقل إعداده إلى أبوظبي وستتواصل تحضيراته يومياً مع برنامج متكامل بدني وغذائي ومعنوي حتى موعد مباراته الأولى يوم السبت أمام البحرين والتي نأمل أن تشهد بداية قوية لمنتخبنا في مباراة آسيوية خليجية نتوقع فيها حضوراً كبيراً من الجمهور الإماراتي وبلا شك بقية الجنسيات المقيمة بدولة الإمارات أو التي حضرت من أجل الاستمتاع بالبطولة القارية المهمة.