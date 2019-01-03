5 عوامل ترجّح كفة منتخبنا وتمنحه التفوّق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدخل منتخبنا الوطني بطولة كأس آسيا 2019 وهو يملك العديد من عناصر التفوق، التي تعزز حظوظ المنتخب ويمكن أن يستفيد منها بشكل جيد لترجح كفته على بقية المنافسين في هذه البطولة التي يسعى من خلالها الأبيض لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية. من خلال هذا التقرير نستعرض خمسة من عناصر التفوق التي تتفاوت ما بين الأمور المتعلقة بالجانب الفني والأخرى التي تمثل أهمية كبيرة وتبدو مؤثرة للغاية على حظوظ الأبيض.

1 - دعم القيادة الرشيدة

يحظى الأبيض بدعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تولي المنتخب اهتماماً كبيراً، وتحرص على تقديم كل الدعم والمساندة للأبيض وهو يخوض هذه البطولة.

2 - الأرض والجمهور

يتفوق منتخبنا الوطني الأول على بقية المنافسين بميزة أساسية ومهمة تتمثل في عاملي الأرض والجمهور، حيث ينفرد الأبيض بميزة أداء مبارياته على أرضه وفي ملاعب تعود عليها، وأمام جماهيره التي ستكون حريصة على مساندته وتسجيعه بقوة.

3 - خبرة القائد

من أهم عوامل تفوق المنتخب في هذه البطولة وجود عدد مقدر من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم القائد إسماعيل مطر، الذي شارك في 123 مباراة دولية مع المنتخب الوطني طوال 15 عاماً ظل خلالها مطر جندياً مخلصاً من جنود الأبيض، ولاعباً مؤثراً في تشكيلة المنتخب الوطني.

4 - الهداف وصانع الألعاب

تشكل ثنائية الهداف علي مبخوت وصانع الألعاب خلفان مبارك واحدة من أهم عناصر التفوق الفني في تشكيلة المنتخب الوطني، وذلك من واقع درجة التفاهم العالية بين اللاعبين بسبب وجودهما معاً في تشكيلة فريق الجزيرة، كما أنهما تفوقا على كل أجانب دورينا، وكانوا الأفضل طوال النصف الأول من المسابقة وهو ما يؤكد تمتع الثنائي بقدرات كبيرة يمكن أن تفيد المنتخب كثيراً وتساعده في المضي إلى أبعد مدى في هذه النسخة من كأس آسيا.

5 - تألق وصيف المونديال

عزز تألق العين ولاعبيه المواطنين في بطولة كأس العالم للأندية الثقة في قدرات اللاعب الإماراتي، وأسهم وصول الزعيم إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية سقف طموح الجماهير التي باتت تنتظر من الأبيض أن يسير على درب العين ويحقق إنجازاً جديداً لكرة القدم الإماراتية بالوصول إلى منصة التتويج والحصول على اللقب الآسيوي الكبير لأول مرة في تاريخه.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب حالياً 6 من نجوم العين، على رأسهم الحارس خالد عيسى وثنائي الدفاع إسماعيل أحمد ومحمد أحمد، بجانب بندر الأحبابي ومحمد عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن.