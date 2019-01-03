«زانها زايد» أوبريت افتتاح كأس آسيا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكملت اللجنة العليا المحلية المنظمة كافة استعداداتها لاحتضان حفل افتتاح بطولة كأس آسيا الـ 17 الإمارات 2019 من جميع النواحي، وذلك باستعداد العاصمة أبوظبي لتقديم حفل افتتاح استثنائي وغير مسبوق ينطلق بتمام الساعة 7:30 مساء، حيث سيتحول الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية إلى منصة حية للموسيقى والألوان، في تحية لتاريخ كرة القدم الآسيوية، وفي تعبير صادق عن الهوية الوطنية لشعب دولة الإمارات، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

وستكون الجماهير على موعد مع حفل استثنائي يحاكي جوانب مختلفة أهمها دولة الإمارات والرسالة التي ترسلها لجميع الدول الآسيوية على مدار 13 دقيقة قبل أوبريت حفل الافتتاح الذي سينطلق بمشاركة أكثر من 600 عارض سيقدمون 3 لوحات فنية وفقرات مختلفة، بجانب نماذج للصقور الضخمة ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة، التي تنتظر من يحملها في نهاية البطولة، وسيحيي الفنانون حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس، أوبريت الافتتاح تحت عنوان «زانها زايد» من كلمات عارف الخاجة وألحان خالد ناصر وبإشراف عام محمد درويش الزرعوني والمخرج روشان سوما أرشان. ومن المتوقع أن يحظى الافتتاح بمتابعة قياسية عبر البث المباشر لأكثر من 300 مليون مشاهد حول العالم.