البادع: موقع خاص بـ«الصورة» يوثّق البطولة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشف محمد البادع رئيس اللجنة الإعلامية لـبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالبطولة واللجنة العليا المحلية المنظمة، خصص له 50 مصوراً لتغطية كل التفاصيل المتعلقة بها منذ انطلاقتها وحتى المباراة النهائية.

وقال البادع: يتيح هذا الموقع توفير الصور لكل وسائل الإعلام المحلية، أو القارية والعالمية بجودة عالية عبر مصورين محترفين، وهي خدمة حرصت اللجنة المحلية المنظمة على تقديمها، لوسائل الإعلام التي تغطي الحدث أو تتابع أخباره، كما أشار إلى أن مهمة الموقع لا تقتصر على توفير صور التدريبات، أو المباريات فقط، بل كل ما يتعلق بالبطولة، أو جولات المنتخبات الـ24. وتابع البادع: يمكن لأي جهة إعلامية الحصول على الصور عبر الرابط:www.locphotouae2019.com.