عبيد هبيطة: هدفنا واحد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عبيد هبيطة، مدير منتخبنا الوطني الأول، أن «الأبيض» أصبح جاهزاً لخوض مباريات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مبيناً أن الجهاز الفني مستمر في تنفيذ برنامجه الفني، ويركز حالياً بصورة كبيرة على مواجهة البحرين في افتتاح مشواره في البطولة، ووصف هبيطة الأجواء داخل المعسكر بالرائعة، مشيراً إلى أن الجميع يعملون من أجل هدف واحد، هو تشريف كرة القدم الإماراتية. وعبّر مدير المنتخب عن تفاؤله بتحقيق المنتخب لنتائج جيدة في النسخة الحالية من البطولة، متمنياً أن ينجح «الأبيض» في تحقيق تطلعات الجميع، ويرسم البسمة على وجوه عشاق كرة القدم الإماراتية، مشدداً على أهمية المساندة الجماهيرية، خاصة في المباراة الأولى التي تعتبر بمنزلة جواز مرور إلى بقية الأدوار التالية.