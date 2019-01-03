أحمد خليل: الجيل الحالي بحاجة إلى إنجاز جديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني إن الجيل الحالي من اللاعبين في حاجة لتحقيق إنجاز جديد يخلد اسمه في سجلات كرة القدم الإماراتية، خاصة على المستوى القاري، معتبراً الحصول على لقب بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 هدفاً مشروعاً للأبيض، مؤكداً أن كل اللاعبين يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن الجميع يترقب مشاركة المنتخب في هذه النسخة من البطولة وهم يمنون أنفسهم بمشاهدة مباراة نهائية يكون منتخبنا طرفاً فيها.

ووعد خليل بتسخير كل خبراته لصالح الأبيض، والعمل مع زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات القاعدة الرياضية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف خلف المنتخب، حتى يحقق النتائج التي تمكنه من مواصلة المشوار.