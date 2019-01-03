عمان يهزم تايلاند في السر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أنهى منتخب عمان سلسلة ودياته بمواجهة ثالثة وأخيرة أمام تايلاند أمس على ملعب الكريكيت بأبوظبي، حيث أقيم اللقاء في سرية تامة بعيداً عن أعين الجماهير والإعلاميين، وحسم منتخب عمان لصالحه اللقاء بنتيجة 2/‏0، سجل الهدف الأول لعمان أحمد كانو، ق25 من ركلة جزاء، وأضاف الثاني محسن الغساني، ق55. وحرص المدرب الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني، على تجريب البدائل تحسباً لأي إصابات.

على الوجه الآخر عمل الصربي ميلوفان راييفاتش مدرب تايلاند على أقصى استفادة من الودية، برفع العامل البدني قبل خوض المنافسات رسمياً.

وحرص الفريقان على إغلاق المباراة الودية أمام الإعلام والجماهير، بهدف وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات، التي يدشنها «الأحمر» العماني أمام أوزبكستان الأربعاء بملعب الشارقة، بينما يلتقي تايلاند الهند على استاد آل نهيان بنادي الوحدة. وتعد ودية تايلاند الثالثة، حيث خاض الأحمر تجربة أمام الهند وانتهت سلبياً، قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة 5/‏0 أمام أستراليا، ويختتم عمان معسكر أبوظبي ويتجه إلى الشارقة لتدشين المرحلة الأخيرة استعداداً لمواجهة أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة السادسة.