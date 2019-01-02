الرميثي: سنقدم بطولة تاريخية خلال كأس آسيا "الإمارات 2019"

المصدر: وام

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" أن دولة الإمارات ستقدم لآسيا والعالم أجمع بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة شعوب القارة بكافة المقاييس في ظل خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى مستوى من قبل اللجنة العليا المحلية المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشار إلى اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بنسختها الـ 17 خلال الفترة من 5 يناير الجاري حتى الأول من فبراير 2019 التي ستشهد الإمارات استضافة نسختها المحدثة لأول مرة.

وتقدم الرميثي بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية التي تقام على أرض الإمارات التي غدت وجهة عالمية للرياضة.

وقال "نرحب بجميع وفود المنتخبات الآسيوية في موطن السلام والتسامح الذي يحتضن مختلف الثقافات ويتعايش على أرضه جميع الجنسيات بمحبة ووئام فالإمارات حاضرة بقوة على صعيد المشهد الرياضي العالمي والنجاح مقترن بها وبمسيرتها المباركة التي شهدت قبل فترة زمنية بسيطة نجاحاً مبهراً لكأس العالم للأندية والتي دونت خلالها قصة نجاح كبيرة لكرة الإمارات بوصافة العين لبطولة العالم".

وأضاف الرميثي "تنظيم كأس آسيا 2019 يمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات ومناسبة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة ودعمها السخي للتطور والنماء الرياضي الذي تعاصره الدولة وحرصها الكبير على توفير كافة مقومات النجاح لتنظيم البطولات الرياضية القارية والدولية وفق أعلى المعايير بما يجسد محوراً رئيسياً لتنظيم تاريخي وإبهار العالم من جديد بمنشآت الإمارات الرياضية الفخمة ومعالمها السياحية والثقافية والتاريخية".

وأوضح أن اللجنة المحلية العليا المنظمة وعلى مدار اجتماعاتها المتواصلة مع كافة المجموعات أولت اهتماماً كبيراً لتنظيم البطولة بأعلى المستويات بما يليق بمكانة دولة الإمارات المرموقة وشراكتها المميزة مع الاتحادات الرياضية الدولية ومن بينها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وصرح الرميثي أن منتخبنا الوطني استعد للبطولة من خلال برنامج إعدادي شمل معسكرات تدريبية ووصل للجاهزية التامة ..مشيرا إلى أن عناصر المنتخب هم الأفضل على مستوى الدولة وهو ما يتوجب ظهورهم بأعلى مستوى عند الموعد والمساندة الجماهيرية .

وأكد أن الجمهور يلعب دورا رئيسيا في قيادة التطلعات إذ ضرب جمهور العين مثالاً رائعاً بقيادته لطموحات الفريق لوصافة مونديال الأندية وسط ألم وحسرة لاعبي الفريق الذين كانوا يتمنون الظفر بلقب المونديال ..داعيا معاليه جماهير الإمارات لدعم مسيرة منتخبنا الوطني ودعم الجهود التنظيمية التي امتدت على مدار 4 سنوات.