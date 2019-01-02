منتخب سوريا واحتفالية الـ 5 نجوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أنهى المنتخب السوري المعسكر التحضيري في أبوظبي بحصة تدريبية أخيرة مساء أمس، وتوجه بعدها مباشرة إلى الشارقة للدخول في المرحلة الأخيرة، استعداداً لمواجهة المنتخب الفلسطيني الأحد على ملعب الشارقة، وعقب المران فاجأ أفراد المنتخب عمر السومة واحتفوا به بعد نيله جائزة أفضل لاعب عربي حسب استفتاء موقع (صدى الملاعب).

كما احتفت السفارة السورية بالدولة أول من أمس ببعثة المنتخب في مقر السفارة بالعاصمة أبوظبي عبر حفل استقبال أقامته في مقرها بحضور القائم بالأعمال ماهر بدور، إلى جانب رئيس اتحاد الكرة فادي الدباس، وعدد من أعضاء السفارة وأبناء الجالية السورية من رجال أعمال ومحبي المنتخب.

وأكد القائم بأعمال السفارة ماهر بدور أن لاعبي المنتخب هم سفراء للرياضة السورية في المحافل الدولية ولهم دور في تعزيز موقع الكرة السورية على الصعيد الدولي من خلال تقديم أداء عالٍ وإحراز نتائج مشرفة في البطولة وإسعاد الجماهير السورية التي تقف وتؤازر المنتخب بكل همة وحماس.

بدوره شكر رئيس اتحاد كرة القدم محمد فادي الدباس القائمين على الاحتفالية، منوهاً بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها المنتخب لحظة وصوله إلى الشارقة وأبوظبي من قبل القائم بالأعمال وأبناء الجالية.

وأثنى الدباس على رابطة المشجعين التي حضرت وحيت المنتخب خلال اللقاء الودي أمام اليمن، مؤكداً أن أفراد المنتخب الوطني سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وسيقدمون كل ما لديهم للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.