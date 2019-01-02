فيبريك: «خماسية الكنغر» درس جيد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرّح الهولندي بيم فيبريك مدرب منتخب عُمان أن الخسارة من أستراليا بخماسية نظيفة درس جيد قبل انطلاق منافسات كأس أمم آسيا السبت المقبل، مشيراً إلى أنها جاءت في توقيت مناسب لمعالجة الأخطاء.

وقال: هذه الخسارة الأولى لنا في 2018 في 12 مباراة، النتيجة كانت ثقيلة ولكن الاستفادة ستكون أكبر، من المحبط أن ننهي الشوط الأول ونحن متأخرون بثلاثية نظيفة، ما عقّد مهمتنا في العودة في الشوط الثاني بل ارتكبنا المزيد من الأخطاء التي كلفتنا هدفين آخرين.

وكان المنتخب العُماني خسر بخماسية نظيفة في التجربة الودية التي جمعته مع نظيره العُماني على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في الممزر. ويلعب المنتخب العُماني ضمن المجموعة السادسة في بطولة أمم آسيا إلى جانب منتخبات اليابان وأوزباكستان وتركمانستان، .

وأكد المدرب الهولندي أنه سيتخذ جملة من القرارات الفنية لتصحيح هذه الأخطاء التي من الممكن أن تكلف الفريق ثمناً باهظاً في النهائيات، في حال تكرارها، موضحاً أن الخسارة بخماسية من أستراليا وضعت النقاط على الحروف بالنسبة لطموحات المنتخب وكشفت للجمهور العُماني مدى الفارق الكبير بين بطولة الخليج وكأس أمم آسيا.