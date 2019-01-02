استقبال حافل لبعثة «النشامى» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

دشن المنتخب الأردني تدريباته في مدينة العين أمس استعداداً لمواجهة استراليا يوم الأحد المقبل باستاد هزاع بن زايد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الأردن وأستراليا منتخبي سوريا وفلسطين.

وأدى المنتخب الأردني تدريباته أمس على فترتين صباحية ومسائية على الملعب الفرعي باستاد خليفة بن زايد تحت إشراف المدير الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز والذي تولى مهمة قيادة «النشامى» في أكتوبر الماضي.

وكانت بعثة المنتخب الأردني قد حظيت باستقبال حافل مساء أول من أمس لدى وصولها إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، إذ كان في استقبال البعثة سفير المملكة الأردنية في الدولة جمعة العبادي وعدد كبير من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في الإمارات والتي استقبلت منتخب بلادها بالأهازيج والهتافات، قبل أن تتوجه البعثة مباشرة من المطار إلى مدينة العين.

وتضم بعثة المنتخب الأردني 23 لاعباً في مقدمتهم الحارس المخضرم عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، أنس بني ياسين، يزن العرب، محمد الباشا، براء مرعي، طارق خطاب، فراس شلباية، أحمد العرسان، سالم العجالين، بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمرية، صالح راتب، خليل بني عطية، سعيد مرجان، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، يزن ثلجي، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل، عدي القرا.

من جهته أكد سفير المملكة الأردنية لدى الدولة جمعة العبادي أن استضافة الإمارات لنهائيات كأس الأمم الآسيوية يعكس القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، معرباً عن ثقته بنجاح البطولة القارية، وقدرة الإمارات على تقديم بطولة تعد الأفضل والأكبر في تاريخ البطولات الآسيوية.

وقال في تصريحات صحافية عقب وصول المنتخب الأردني: «نتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً للجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل توطيد العلاقات مع جميع الأشقاء، ولحفاوة الاستقبال والترحيب بالمنتخب الأردني، ودائماً العلاقات الإماراتية الأردنية متميزة، وكأس آسيا ليست مجرد منافسة رياضية ولكنها تمتد لأبعد من ذلك كونها تعزز التقارب بين شعوب القارة بشكل عام والشعوب العربية بشكل خاص».

وأضاف: «نتطلع إلى مشاركة إيجابية وناجحة للمنتخب الأردني في كأس آسيا وأن يقدم اللاعبون أداء قوياً يعكس الرغبة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، ونحن على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون مستوى فنياً قوياً يليق بسمعة الكرة الأردنية ويحقق طموحات الملك عبد الله الثاني والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، وجماهير الكرة الأردنية والتي تضرب المثال في الوفاء والتشجيع وهو ما رأيناه في استقبال البعثة، وواثقون بأن المنتخب سيحظى بدعم هائل من أبناء الجالية التي تعيش في بلدهم الثاني الإمارات والذين يلقون كل الرعاية والاهتمام.

وتمنى العبادي التوفيق للجنة المنظمة في تنظيم البطولة وللمنتخب الإماراتي في تحقيق الانتصارات كونه واحداً من المنتخبات القوية التي تملك سجلاً حافلاً في كرة القدم.