عبد الله قانون: البطولة ستخرج في أبهى حلة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، أن اتحاد الكرة قادر على إخراج بطولة آسيا في أبهى حلة، مع توافر إمكانات إقامة البطولة على ملاعب الإمارات الستة التي تستضيف الحدث الأكبر من نوعه في قارة آسيا، مشيراً إلى أن آمال الشارع الرياضي تزداد كل يوم مع لاعبي منتخبنا الأول الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في سبيل الفوز بلقب البطولة.

وأوضح بن قانون، أن رفاق إسماعيل مطر سيكونون تحت الأنظار بدءاً من مواجهة الأحمر البحريني في الافتتاح، مقدماً نصائحه للاعبين بعدم استعجال الفوز وأن يكون التركيز حاضراً طوال الـ 90 دقيقة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بخطة الجهاز الفني الذي يقوده الإيطالي زاكيروني.

وأوضح قانون: أن التوازن في الخطوط الثلاثة مع تفعيل الجانب الهجومي مع عدم إهمال خطي الوسط والدفاع يقود اللاعبين إلى تحقيق المطلوب، وهو الانتصار في المباريات الثلاث الأولى أمام منتخبات المجموعة الأولى، بدءاً من البحرين ثم تايلاند والهند، كما يجب الحذر من خطورة كافة الفرق التي تتواجد في البطولة، مشيراً إلى أن الأبيض سيحظى بدعم جماهيري كبير، داعياً كافة أنصار الأبيض من مواطنين ومقيمين بضرورة الوقوف خلف اللاعبين.