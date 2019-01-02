ذو تونج: التنين جاهز.. ومواجهة كوريا الأقوى

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يتطلع المنتخب الصيني إلى بداية جيدة في مشوار كأس آسيا، بعد وصوله السبت الماضي إلى العاصمة أبوظبي، وخضوع الفريق أول من أمس للراحة، كما سيجري حصة تدريبية على ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة اليوم، وسيلتقي «العنابي» في تجربة ودية غداً الأربعاء، استعداداً لضربة البداية أمام قيرغزستان 7 يناير المقبل، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً بجانب الصين وقيرغزستان، منتخبي كوريا الجنوبية، والفلبين.

ويتحفظ المسؤولون الصينيون في التعامل مع وسائل الإعلام، رافضين مقابلات مع اللاعبين أو التقاط صور، مفضلين فقط التصريح ببعض المعلومات التحضيرية للفريق. وخاض التنين قبل الوصل إلى الإمارات مباراتين وديتين أمام المنتخب العراقي، وخسر 1-2، وتعادل مع الأردن 1-1.

من جانبه، قال ذو تونج المشرف العام على المنتخب الصيني، إن الفريق قد حصل على جرعة تدريبية خفيفة، وتعد الحصة التدريبية اليوم هي الأساسية، وسيخضع لتجربة ودية أمام الوحدة، وفق رؤية الجهاز الفني، وعدم توافر وديات مع المنتخب في هذه الفترة الضيقة، موضحاً أن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس آسيا جيدة للغاية، وطموح «التنين الصيني»، الوصول إلى النهائي.