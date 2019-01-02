أكاديمية الجزيرة تؤهل «الأحمر البحريني»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشّن اليوم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل في افتتاح كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات والتي تقام على استاد مدينة زايد الرياضية.

ويؤدي «الأحمر البحريني» مرانه الأول في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملاعب أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم بأبوظبي، إذ كانت بعثة منتخب البحرين قد وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس عبر مطار أبوظبي الدولي وتوجهت مباشرة إلى مقر الإقامة بفندق كراون بلازا بجزيرة ياس.

مشاركة

وسيسعى المنتخب البحريني الذي يشارك في النهائيات الآسيوية للمرة السادسة في تاريخه إلى ظهور مميز والذهاب بعيداً في البطولة، خاصة وأن «الأحمر» استطاع التواجد بشكل منتظم في النسخ الأربع الأخيرة، وحقق أفضل إنجاز له في نسخة عام 2004 عندما أحرز المركز الرابع.

ويسيطر التفاؤل على المنتخب البحريني في تقدم نتائج لافتة، خصوصاً بعد النتائج والأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في مبارياته الودية الأخيرة استعداداً للبطولة، حيث نجح البحرين في تحقيق الفوز في 3 مباريات ودية وبنتائج عريضة ومن دون أن تهتز شباكه بأي هدف عندما فاز على طاجيكستان بخماسية نظيفة، ثم على لبنان بهدف دون رد، وأخيراً اكتسح منتخب كوريا الشمالية برباعية نظيفة، مما يعزز من معنويات اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض غمار البطولة القارية.

تضم قائمة منتخب البحرين الذي يقوده التشيكي ميروسلاف سكوب 23 لاعباً هم: سيد علوي، عبد الكريم فردان، يوسف حبيب، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد جمعة، أحمد عبد الله، سيد مهدي، حمد شمسان، وليد الحيام، أحمد أبو غمار، كميل الأسود، عبد الوهاب علي، علي مدن، جاسم الشيخ، علي حرم، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، جمال راشد، محمد مرهون، سامي الحسيني، عبد الله يوسف، ومحمد الرميحي.