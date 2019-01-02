اتحاد الكرة البحريني يدعو جماهيره لتشجيع «الأحمر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار الجهود المتواصلة من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم؛ لضمان التواجد الجماهيري خلف منتخب البحرين الأول في كأس آسيا 2019 بالإمارات، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تخصيص تذاكر حضور مباريات المنتخب للمواطنين البحرينيين القاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي تخصيص تذاكر حضور المباريات للمواطنين البحرينيين القاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً من الاتحاد بأهمية مؤازرة «الأحمر».

يُشار إلى أن جدول مباريات المنتخب في البطولة الآسيوية خلال دور المجموعات سيكون كالآتي: البحرين مع الإمارات يوم 5 يناير على استاد مدينة زايد بأبوظبي، البحرين مع تايلاند 10 يناير على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، البحرين مع الهند يوم 14 يناير على استاد نادي الشارقة في الشارقة.