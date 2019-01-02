جامعة نيويورك تجهز «الأبيض» لاختبار البحرين

المصدر: دبي- العوضي النمر

يدخل الأبيض الأجواء الآسيوية، بالانتقال إلى العاصمة أبوظبي، وتحديداً في السعديات، على أن يتدرب من مساء اليوم على ملعب جامعة نيويورك، نظراً لانشغال جميع ملاعب العاصمة بالمنافسات الآسيوية، وتدريبات عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة، وخلال الفترة التي تسبق موعد انطلاقة منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019» سيضع المدرب الايطالي البرتو زاكيروني اللمسات الأخيرة على خطط اللعب، والتشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا، بداية من لقاء البحرين يوم السبت المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية، ثم الهند يوم 10 من الشهر نفسه على نفس الملعب، ثم اللقاء الأخير في الدور الأول أمام تايلاند في استاد هزاع بن زايد يوم 14.

خطة اللعب

وخلال التدريبات التي ستقام في العاصمة سيتم التركيز على الجوانب التكتيكية والخططية، حيث يعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سيخوض بها مباريات البطولة، كما يحرص الجهاز الفني على زيادة درجة الانسجام بين اللاعبين، وفق معطيات التجارب الأخيرة التي أقيمت وآخرها لقاء الكويت، حيث وضحت الحاجة الي زيادة تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة سعيا لترجمة الفرص العديدة التي تسنح للاعبين إلى أهداف.

تشكيلة

ويحرص الجهاز الفني بقيادة زاكيروني على تثبيت تشكيلة اللعب التي سيخوض بها مباراة الافتتاح امام البحرين، خلال التدريبات الثلاثة الأخيرة، حيث لم تسنح الفرصة خلال المعسكر المحلي الحالي للعب بالتشكيلة شبه الأساسية لظروف متعددة منها الإصابات، والخوف من زيادتها، وانشغال لاعبي العين بمباريات مونديال الأندية، لذلك سيطر الحرص من الجهاز الفني على مشاركة بعض العناصر الرئيسة أمام الكويت، نظرا لتعرض بعضهم للإجهاد من جراء الحمل العالي خلال المونديال وتحسبا لتعرض أي منهم للإصابة لا قدر الله.

تجانس

سيركز الجهاز الفني على تكثيف المران لأعضاء التشكيلة التي ستخوض مباراة البحرين، من أجل زيادة التجانس والانسجام فيما بينهم، وضمان الأداء القوي وتطبيق خطة اللعب بشكل جيد، ولا شك أن اكتمال عناصر الفريق يمنح الأبيض قوة إضافية خاصة بوجود العناصر التي تتمتع بالخبرة والقادرة على صنع الفارق خلال المباراة المقبلة، لذلك سبق وقلنا إن الأداء في المباريات الودية يختلف عنه في الرسمية نظرا لاكتمال الصفوف في الأخيرة، ووجود رغبة قوية لدي اللاعبين لإسعاد الجماهير الكبيرة التي ستساندهم في المدرجات أمام البحرين.

لقاءات

لا يتوقف عمل الجهاز الفني على التدريبات داخل المستطيل الأخضر، بل يعزز العمل من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع اللاعبين من اجل شرح مهامهم داخل الملعب، سواء خلال التدريبات أو المباريات، وكيفية التعامل مع المنافسين، كما يهدف المدرب إلى رفع معنويات اللاعبين من خلال تعزيز الثقة بهم، ورفع معنوياتهم، ويعزز الجهاز الإداري تلك الجهود من خلال عمل محاضرات تهيئة معنوية للاعبين قبل انطلاقة منافسات البطولة رسميا.

مذاكرة

كما سيعكف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني، علي متابعة المنتخب البحريني بشكل مكثف من خلال مشاهدات وتقرير المدرب المساعد سليم عبد الرحمن الذي شاهد مباراة البحرين مع طاجيكستان الودية وتقرير عن أداء الأحمر أمام كوريا الشمالية والذي ظهر خلالهما الأحمر بشكل طيب وسجل خلال المباراتين 9 أهداف، وعلى ضوء مشاهدات زاكيروني سيتم تحليل الأداء الفني للفريق ووضع الخطة والتشكيلة المناسبة والسعي لعبور البحرين لتكون فاتحة خير خلال مسيرة الأبيض في البطولة.

احتفال

احتفلت بعثة المنتخب الوطني مساء، أمس، بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث أقامت احتفالاً مصغراً بفندق ميدان، شارك فيه اللاعبون إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وقضى الجميع وقتاً رائعاً في أجواء غلب عليها المرح وسادتها روح التفاؤل بالعام الجديد، وتبادل الجميع الأمنيات بأن يحمل العام 2019 بشرى تسعد الأسرة الرياضية، وتشهد تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.