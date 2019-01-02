خليفة مبارك: الجميع على قلب رجل واحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدّم خليفة مبارك، مدافع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، التهنئة للأسرة الرياضية بمناسبة العام الجديد، متمنياً أن يكون عاماً عامراً بالإنجازات والألقاب الرياضية، وآملاً أن يتمكّن مع زملائه اللاعبين من تحقيق إنجاز جديد يعزز مكانة الكرة الإماراتية على المستوى القاري.

ولفت خليفة إلى ارتفاع الروح المعنوية في أوساط لاعبي الأبيض قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مشيراً إلى أن كل عناصر المنتخب في كامل الجاهزية لخوض غمار البطولة، والعمل بكل قوة من أجل تحقيق النتائج التي تقود المنتخب لتحقيق مجدٍ جديد لكرة القدم الإماراتية.

تحضيرات

وأشاد مبارك بتحضيرات الأبيض خلال الفترة السابقة، مثنياً على الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني مع اللاعبين من أجل الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، ومضيفاً أن الجميع على قلب رجل واحد وأن نجوم الأبيض كلهم عزيمة وإصرار على تقديم كل ما يملكون من أجل الوطن.

وقال: «المنتخب الوطني يعمل في الفترة الحالية بروح الفريق الواحد من أجل تمثيل مشرف لكرة القدم الإماراتية، نحن عقدنا العزم على القتال في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصارات، والذهاب بعيداً في هذه البطولة التي تنظم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وينتظر منا الجميع إنجازاً جديداً نأمل أن نتمكن من تحقيقه».

وأضاف: «نحتاج إلى وقفة الجماهير خلفنا في هذه البطولة؛ لأن وجودهم في الاستاد وتشجيعهم لنا سيكون له فعل السحر في نفوس اللاعبين، نتمنى أن يتواجد أبناء الإمارات بكثافة في مباريات المنتخب بداية من المواجهة الأولى أمام البحرين».