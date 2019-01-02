بن هزام: كلنا خلف الأبيض

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن طرح قمصان المنتخب الوطني للبيع المباشر للجمهور عبر عدد من المنافذ بمتاجر أندية الجزيرة والوصل والظفرة والشارقة والفجيرة، إضافة إلى مقر الاتحاد بالخوانيج.

وأوضح محمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاتحاد حرص على توفير أطقم المنتخب الوطني للجماهير، وتم توزيع منافذ البيع في مختلف الإمارات والمدن حتى يتمكن عشاق كرة القدم الإماراتية من الحصول على القمصان بسهولة ويسر.

وأكد بن هزام ثقته الكاملة في جماهير كرة القدم الإماراتية، وحرصها على دعم المنتخب وتشجيع لاعبيه في البطولة، متوقعاً أن تشهد مباراة الافتتاح أمام المنتخب البحريني الشقيق حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأن تستمر المساندة الجماهيرية للأبيض حتى نهاية البطولة، آملاً أن يستفيد المنتخب من عاملي الأرض والجمهور بالصورة المطلوبة.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إننا على ثقة تامة من أن جمهورنا سيقف خلف الأبيض، وقال: سنكون في انتظار انطلاقة البطولة بشوق شديد لنشاهد الجماهير تشجع منتخبنا الوطني بقوة.