روابط «الساحل الشرقي»: وراك يالأبيض

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلنت روابط مشجعي أندية الساحل الشرقي مساندتها لمنتخبنا الوطني خلال مشواره في بطولة كأس آسيا 2019 الإمارات، التي ستنطلق السبت المقبل، بلقاء الأبيض الإماراتي وشقيقه الأحمر البحريني في افتتاحية أكبر عرس آسيوي، ونشر موقع دبا الفجيرة تغريدة على تويتر جاء فيها: «أنتم منا وفينا وتمثلون دولتنا الفتية في كأس آسيا، فنحن نثق بتقديمكم أقوى وأفضل اللقاءات، لذلك سنكون خلفكم بالمدرج بجميع المواجهات».

من جانبه، دعا أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، كافة الجماهير إلى ضرورة توحيد الشعارات ومؤازرة الفريق طوال زمن المباراة، منوهاً إلى أن للجمهور دوراً كبيراً ويعتبر بمثابة اللاعب رقم واحد، ولذلك علينا استثمار قيام البطولة على أرضنا والوقوف بالكفوف خلف الأبيض الإماراتي.

قمصان

كما أعلن نادي الفجيرة عن توزيعه لقمصان المنتخب بمتجر النادي، وأكد يوسف عبدالله، مدير الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة، أنهم سيكونون خلف الأبيض بدءاً من مباراة الافتتاح أمام شقيقه البحريني، داعياً اللاعبين إلى ضرورة تحقيق الانتصار الأول خلال هذه المواجهة المهمة، منوهاً إلى أن الفوز الأول يمنح اللاعبين مزيداً من المعنويات والاطمئنان، وذلك بتقديم أفضل العروض في باقي مباريات المجموعة الأولى أمام الهند وتايلاند.

ألوان

بدوره، دعم حديثه محمد ناصر بن عامر، مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، الذي أهاب بجماهير الوطن ضرورة الوقفة الكبيرة مع اللاعبين خلال مشوارهم بمسابقة كأس آسيا، وأضاف: «في حضرة المنتخب الوطني تتلاشى جميع الألوان ويكون الجميع صفاً واحداً خلف لاعبي الأبيض»، منوهاً إلى أن الجماهير سترسم لوحة رائعة في مدرجات مدينة زايد الرياضية.

جاهزية

من جانبه، أعلن نادي خورفكان عن توفير حافلات لنقل الجماهير من خورفكان إلى استاد مدينة زايد؛ و ذلك لمؤازرة منتخبنا خلال البطولة، وأوضح فيصل النقبي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، أن إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز النعيمي وكافة الأعضاء وخلال الاجتماع الأخير للمجلس قرروا وبالإجماع ضرورة تكثيف المؤازرة الجماهيرية للأبيض .واجب

كما أكد محمد عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لنادي العروبة، أن الوقوف خلف الأبيض واجب على كل مواطن، مشيراً إلى أن باقي الجماهير من الوافدين والمقيمين يتحتم عليهم مؤازرة الأبيض، مشيراً إلى وجود جاليات عديدة بالإمارات تنتظر مثل هذه الفرصة لمؤازرة منتخبنا الوطني.

فبعد أن شهدنا وقفة الجاليات مع العين خلال بطولة كأس العالم للأندية ننتظر أيضاً عدداً من الجاليات التي لا يوجد لديها منتخبات مشاركة في بطولة كأس آسيا بأن تشمّر عن ساعد الجد وتكثف مؤازرتها طوال مباريات المنتخب.