ودية مغلقة تجمع الوحدة والصين اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يلتقي في الثالثة عصر اليوم ( الأربعاء) فريق الوحدة مع منتخب الصين الأول لكرة القدم في بروفة ودية أخيرة لـ «التنين الصيني» قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا، والتي يلعب فيها المنتخب الصيني في المجموعة الثالثة التي تضم كوريا الجنوبية وقيرغيزستان والفلبين.

وتقام المباراة على ملاعب أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم بالشهامة ومغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.

ويستهل المنتخب الصيني مبارياته في البطولة بمواجهة قيرغيزستان يوم الاثنين المقبل 7 يناير باستاد خليفة بن زايد بمدينة العين ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.