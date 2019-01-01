كوسيان: اليمن يحلم بتحقيق المفاجأة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد السلوفاكي يان كوسيان المدير الفني لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم، أن المنتخب اليمني يسعى لتقديم أفضل ما لديه في مشاركته الأولى في كأس الأمم الآسيوية، رغم صعوبة المهمة، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات إيران والعراق وفيتنام، معرباً عن رضاه عن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام سوريا ودياً.

وفازت سوريا على اليمن بهدف نظيف سجله عمر خريبين أول من أمس على استاد زايد للكريكيت بأبوظبي، ضمن تحضيرات الأخيرة لخوض غمار كأس آسيا «الإمارات 2019»، إذ تلعب سوريا في المجموعة الثانية مع أستراليا والأردن وفلسطين، بينما تلعب اليمن في المجموعة الرابعة مع إيران والعراق وفيتنام.

وقال كوسيان: «خضنا تجربة ودية جيدة أمام سوريا، واستفدنا كثيراً من هذه المواجهة، رغم الخسارة بهدف، وأعتقد أن النتيجة العادلة للمباراة هي التعادل، بعدما نجحنا في إيقاف خطورة المنتخب السوري، الذي لم تتح له فرص كثيرة للتسجيل، وسجل هدف المباراة الوحيد من كرة ثابتة».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة من الناحية الدفاعية أمام المنتخب السوري، والأهم من النتيجة، كان الوقوف على أداء اللاعبين وتطبيقهم للنواحي الخططية والتكتيكية، لدينا مشكلة في التحول من الدفاع للهجوم، تسببت في فقدان الكرة في فترات عديدة، ولكننا سنحاول التغلب على هذا الأمر وعلاجه قبل انطلاق البطولة».

طموحات

وعن طموحات المنتخب اليمني وفرصه في التأهل للدور الثاني، أوضح: «القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة وقوية للغاية، بوجود المنتخبين الإيراني والعراقي، بالطبع هناك منتخبات أفضل في التصنيف عن المنتخب اليمني، ولكن لدينا حلم مثلنا مثل كل المنتخبات الصغيرة غير المرشحة، وهو تقديم أفضل ما لدينا، وخوض بطولة جيدة، نعلم أن التأهل قد يكون أمراً صعباً، ولكننا سنحاول، وأي مدرب لا يريد الخسارة بالطبع».

تأهل

من جهته، أكد عبد الله الثريا مدير منتخب اليمن، أن منتخب بلاده سيحاول بذل أقصى جهد من أجل التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة المهمة، مشيراً إلى أن ودية سوريا كانت بروفة جيدة وقوية قبل مواجهة المنتخب الإيراني في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، وحقق منها الجهاز الفني أهدافه.

وقال: «هدفنا في كأس آسيا ألا نكون مجرد ضيف شرف في البطولة، ونحن أمام تحدٍ كبير في المشاركة الأولى لنا في نهائيات الأمم الآسيوية، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن اللاعبين لديهم روح قتالية من أجل الظهور بشكل جيد ومشرف في البطولة القارية».