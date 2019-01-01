شعار الإمارات 2019 يزين جوازات المسافرين

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلنت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مبادرة مميزة، يحظى بموجبها جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات الدولة الرئيسية بأختام دخول وخروج تحمل شعار «كأس آسيا الإمارات 2019» على جواز سفرهم طوال مدة البطولة التي تمتد من 30 ديسمبر وحتى فبراير 2019، في خطوة جديدة تستهدف توسيع الاحتفاء باستضافة البطولة إلى جميع الجنسيات والثقافات من مختلف أنحاء العالم والمسافرين عبر الإمارات.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضع فيه دولة الإمارات لمساتها الأخيرة استعداداً لانطلاق البطولة التي ستشهد 51 مباراة موزعة على ثمانية ملاعب عالمية في أربع مدن مستضيفة هي العين وأبوظبي ودبي والشارقة.

وقال عارف العواني مدير البطولة: يمثل تقديم تذكار خاص بوضع شعار البطولة على جوازات المسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر مطارات الدولة خطوة جديدة ضمن برامجنا التي تعكس اعتزازنا بتنظيم البطولة وتؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق أهدافها بتلاقي كافة شعوب القارة عبر كرة القدم في وطن التسامح «الإمارات».

وأضاف العواني: حريصون في اللجنة المحلية العليا على تقديم المبادرات المهمة التي تحقق الإضافة والإبهار التنظيمي للبطولة، ومن خلال هذه المبادرة سنسهم في توسيع أهداف البطولة والوصول بأهدافها إلى كافة شعوب القارة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وكافة مطارات ومنافذ الدولة.