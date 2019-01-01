جمهور الوصل جاهز لدعم منتخبنا

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

بدأ جمهور الوصل تحضيراته لدعم منتخبنا الوطني لكرة القدم في مشاركته في مسابقة كأس آسيا التي تنطلق الأسبوع المقبل، حيث شكل جمهور الوصل خلية نحل بمقر النادي تمهيداً لإطلاق عدد من الفعاليات المبتكرة واللافتات التي تدعم «الأبيض» في مشواره الآسيوي في البطولة التي تقام على ملاعب الدولة.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الابتكار والاتصال بنادي الوصل على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عدداً من التحضيرات التي انطلقت بمقر النادي بزعبيل ولقاءات مع ممثلين عن جمهور الوصل، حيث أكد حميد محمد من مشجعي الوصل أن الكل يعمل على دعم ومساندة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مشواره المهم بآسيا، لافتاً إلى أن التحضيرات تمضي على قدم وساق قبل انطلاق صافرة البداية الأسبوع المقبل حتى يكون جمهور الوصل من ضمن الجماهير التي تساند «الأبيض» في مهمته الوطنية.

وأضاف حميد: الكل يعمل داخل قلعة زعبيل وإن شاء الله سيتواجد جمهور نادي الوصل في ملاعب نادي شباب الأهلي أو الوحدة وحتى العين، فالجميع سيكون خلف الأبيض ممثل الوطن.

يذكر أن نادي الوصل يتميز بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تحتل جزءاً لا يستهان به من تشكيل جمهور الرياضة في دولة الإمارات العربية.