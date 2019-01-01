نجوم 96 يساندون لاعبي المنتخب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

سجل مجموعة من نجوم منتخبنا الوطني، الذين قادوا الأبيض للتتويج بفضية آسيا في العام 1996 زيارة إلى معسكر منتخبنا الوطني الأول، وذلك بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات مشرف منتخبنا الوطني الأول، وعبيد هبيطة مدير المنتخب، إضافة إلى المدير الفني البرتو زاكيروني وجهازه المعاون.

والتقى نجوم 96 الثنائي حسن سعيد ومنذر علي خلال الزيارة بلاعبي الأبيض، وقدموا لهم مجموعة من النصائح والإرشادات، كما تطرقوا بالحديث للكثير من المواقف، التي مروا بها خلال البطولة حتى وصولهم إلى المباراة النهائية، مؤكدين أهمية التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف المنشود، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الهدف.

وحرص نجوم 96 على تشجيع اللاعبين ودعمهم معنوياً قبل الدخول في مباريات البطولة، مؤكدين أنهم سيكونون خلف المنتخب، وسيحرصون على حضور المباريات من أجل تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم، مطالبين ببذل أقصى الجهد لعكس الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، والسعي لتحقيق إنجاز التتويج باللقب الآسيوي الكبير للمرة الأولى في التاريخ.

من جانبهم استمع نجوم المنتخب الحالي لحديث قدامى اللاعبين باهتمام وتركيز، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من خبرات ومعارف من سبقوهم في خدمة المنتخب، وبدا واضحاً من خلال تجاوب اللاعبين وتفاعلهم مع نجوم 96 أن الزيارة تركت أثراً طيباً في نفوس عناصر المنتخب ومسؤوليه.