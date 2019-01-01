الأبيض يختتم معسكره ويتجه إلى أبوظبي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره الإعدادي بدبي ليتوجه إلى العاصمة أبوظبي غداً للإقامة بجزيرة السعديات في المعسكر الأخير الذي يسبق مشاركة الأبيض في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي يستهلها بمواجهة المنتخب البحريني الشقيق في الخامس من يناير باستاد مدينة زايد الرياضية.

وأخذ التركيز في التدريبات الأخيرة على المواجهة الأولى أمام البحرين حيزاً كبيراً لأنها المباراة الأهم التي تشغل بال الإيطالي زاكيروني وجهازه المعاون في الفترة الحالية، وتعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية للأبيض في مشواره، وحرص الجهاز الفني على دراسة المنافس من خلال عرض تسجيلات لأحدث مبارياته، كما عقد المدرب عدة جلسات مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في المنتخب البحريني.

وشهد مران المنتخب يوم أمس عودة القائد إسماعيل مطر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إكمال مرحلة التدريبات الفردية التي كان قد خضع لها في الفترة السابقة بهدف رفع معدل الجاهزية البدنية والفنية لديه للحاق ببقية زملائه، وشارك مطر في المران بقناع وجه، وتعد عودة اللاعب إضافة كبيرة لتشكيلة المنتخب، وخاصة أنه من النجوم الذين يتمتعون بخبرة ميدانية كبيرة من خلال مشاركاته المتعددة مع منتخباتنا الوطنية.

انضباط

من جانبه، وصف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات مشرف منتخبنا الوطني الأول، تجمع الأبيض الحالي بدبي بالناجح، مؤكداً أن المعسكر شهد انضباطاً كبيراً من اللاعبين، الذين أظهروا حرصاً واضحاً واهتماماً لافتاً بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وأشاد سهيل باللاعبين مضيفاً إن الجدية التي اتسم بها المعسكر تبشر بظهور مشرف للمنتخب في هذه البطولة.

وذكر سهيل أن الروح المعنوية لدى اللاعبين عالية وهم متفائلون بإمكانية تحقيق نتائج جيدة والمضي بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة طيبة وسط اهتمام كبير من قبل مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي عمل على توفير كل أسباب النجاح.

مشيداً بسعادة رئيس الاتحاد مروان بن غليطة ونائب الرئيس عبدالله ناصر الجنيبي وأعضاء مجلس الاتحاد والأمين العام الذين حرصوا على متابعة التدريبات وبث الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء، متمنياً أن تكلل الجهود المبذولة بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

تحضيرات

وأشار سهيل إلى أن المعسكر الأخير للمنتخب سيكون في العاصمة أبوظبي حيث سينتقل إليها يوم الأربعاء الثاني من يناير 2019، ليختتم الأبيض تحضيراته هناك قبل أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة البحرين.

وقال: الأجواء في أروقة المنتخب رائعة ومميزة، الجميع يعملون من أجل هدف واحد هو التمثيل الجيد لكرة القدم الإماراتية، الجهاز الفني لمنتخبنا بذل جهداً كبيراً في سبيل إعداد الأبيض الذي أصبح الآن جاهزاً لخوض غمار هذه البطولة.

مؤكداً أن اللاعبين في أفضل حالاتهم وكلهم عزيمة وإصرار على إسعاد الجماهير، ونحن على ثقة بأن أبناء الإمارات سيقدمون مساندة غير مسبوقة لمنتخب بلادهم، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون في الموعد تشجيعاً ومؤازرة للاعبين».