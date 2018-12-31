«الأخضر» يلتقي كوريا الجنوبية ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقى المنتخب السعودي الأول بنظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس آسيا، والتي يستهلها «الأخضر» بلقاء كوريا الشمالية يوم 8 يناير المقبل، فيما يواجه الكوري الجنوبي أول مبارياته أمام الفلبين يوم 7 من ذات الشهر.

وعقد ظهر أمس باستاد نادي بني ياس الاجتماع التقليدي الخاص باللقاء بحضور ممثلي المنتخبين، وتم خلاله الاتفاق على ارتداء السعودية للقميص الأخضر والطرف الثاني يرتدي اللون الأبيض، مع تحديد بوابات دخول جماهير الناديين، بعد أن تم الاتفاق على فتح الأبواب أمام الجميع لمشاهدة اللقاء.

ويتوقع أن تكون المباراة قوية بين المنتخبين المرشحين بقوة للتويج بلقب كأس آسيا مع عدد من المنتخبات الأخرى، بعد النجاحات السابقة للكرة السعودية ومشاركة الأخضر في مونديال روسيا قبل عدة أشهر، كما أن المنتخب الكوري صاحب نجاحات في البطولة التي شارك فيها 13 مرة سابقة وصل فيها إلى النهائي 6 مرات متساوياً مع المنتخب السعودي في بلوغ المواجهات الختامية.

إعداد السعودي

وأدى المنتخب السعودي تدريباته اليومين الماضيين على ملعب جامعة نيوريوك بأبوظبي بعد انتهاء فترة إعداد قصيرة بدبي، وركز المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على تدريبات اللياقة والتكتيك، وذكرت بعض التقارير أن بيتزي أظهر عدم رضا على أداء لاعبيه في تدريب أول من أمس والذي كان مغلقاً أمام الاعلام والجماهير، ووجه بيتزي انتقادات حادة للاعبين، مؤكداً أن الطريقة التي يتدربون بها لا تتناسب مع البطولة الآسيوية وأنه يريد منهم الجدية والاهتمام في التدريبات لتكتمل الجاهزية قبل المباريات الرسمية.

التتويج باللقب

من جانبه قال سالم الدوسري نجم الأخضر السعودي إنهم عازمون على تقديم مباريات جيدة والذهاب بعيداً في البطولة والتتويج باللقب، ذاكراً أن المشاركة في كأس آسيا تختلف كلياً عن بطولة كأس العالم التي يكون الهدف فيها الظهور المشرف والاجتهاد لتحقيق النتائج الإيجابية أمام أقوى المنتخبات العالمية وأضاف: أما كأس آسيا فإن التركيز يكون على اللقب فقط.

وأكد الدوسري الذي يعتبر من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني كثيراً في قيادة الأخضر خلال البطولة، أهمية احترام المنافسين واللعب بجدية في كل المباريات، ذاكراً أن كل زملائه عازمون على إضافة إنجاز جديد للكرة السعودية في البطولة القارية.