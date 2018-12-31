أستراليا تقسو على عُمان بخماسية نظيفة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قست أستراليا على عمان بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بالممزر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل بواسطة أندرو نبوت (دق 10)، وضاعف كريس يكونوميديس النتيجة (دق 14)، وسجل أوير مابيل الهدف الثالث (دق24) وميلوس ديجينيك الهدف الرابع (دق59)، ووقع جاكسون أيرفين على الخماسية في الدقيقة 89.

ويلعب الكنغر الأسترالي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن وفلسطين وسوريا، بينما يلعب المنتخب العماني في المجموعة السادسة مع منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمنستان.