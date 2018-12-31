ملاعب كأس آسيا تتزين للانطلاقة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتزين الملاعب المستضيفة لكأس آسيا 2019 بأبهى حللها بعد انتهاء أعمال إعادة البناء والتجهيز وإجراء جميع الاختبارات، وسابقت اللجنة العليا المحلية المنظمة الزمن في الفترة الماضية لتجهيز كافة المرافق والملاعب التي ستحتضن مباريات كأس آسيا الإمارات 2019 بعد إعادة وتحديث ثلاثة ملاعب بصورة شبه كلية هي استاد آل نهيان واستاد آل مكتوم واستاد الشارقة، بهدف إظهار البطولة بصورة مميزة.

تجهيز

وانتهت مراحل إعادة البناء وتجهيز الملاعب في زمن قياسي، تم فيه هدم وبناء استاد آل مكتوم في دبي بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى تجديد استاد آل نهيان على مستوى المنصة الرئيسية، وإضافة مقاعد إضافية عليه، فيما تمت إضافة مقاعد جديدة لاستاد الشارقة وتغييرات مختلفة في المنصة الرئيسية ومرافق مختلفة في جميع الأندية، والتي استكملت عقد الملاعب الأخرى التي تحتضن التظاهرة الكروية الكبرى على مستوى القارة والمتمثلة باستاد مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد واستاد خليفة بن زايد واستاد هزاع بن زايد واستاد راشد بالنادي الأهلي.

وانتهت مرحلة التجديد في غضون 712 يوما توزعت على الملاعب الثلاثة تم فيها توفير كافة الإمكانيات على أعلى مستوى وحسب تصنيفات الفيفا المطلوبة، استنفدت مناطق البناء والتجديد أكثر من 5000 طن من الحديد المسلح بواسطة قوة بشرية بلغت 2300 عامل وفني ومهندس في مواقع البناء على مدار الساعة لتجهيز الملاعب الثلاثة بكل ما تحتاجه بهدف الظهور بالحلة الجديدة في البطولة التي ستستضيف 24 منتخباً قرابة الشهر.

وفي مرحلة تجديد استاد آل نهيان تمت تجهيز المقصورة الرئيسية بصورة جديدة وإعادة تصميم مساحة المبنى القديم وتصميمه الخارجي بما يتناسب مع الحدث الكبير وزيادة المدرجات من 11000 متفرج الى 15500 متفرج.

وعلى مستوى استاد آل مكتوم تم تغيير شبه كلي للمدرجات والمقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد من 11000 متفرج إلى 15000، وتم العمل باستاد آل مكتوم قرابة الـ 390 يوماً وتم تجديد كافة المرافق في المبنى الإداري وإضافة بوابتين للجمهور مقابل اللولو هايبر ماركت ومقابل القيادة العامة، وتم تجهيز وتركيب 300 كاميرا للسلامة من ضمنها 24 كاميرا قارئة للوجوه والتصوير من 26 زاوية مختلفة، إضافة لتخصيص 15 ألف لفافة عشب لزراعة الملعب بمساحة 7490 مترا مربعا وتركيب وحدات إنارة جديدة بالكامل في الاستاد.

تجديد المقصورة

وعلى مستوى استاد الشارقة تم تجديد المقصورة الرئيسية وإضافة منصة أميرية تتسع لـ 23 شخصا، وزيادة عدد المقاعد من 12000 متفرج الى 14450 متفرجا، وتم العمل في استاد الشارقة لـ 110 أيام، كما تم إضافة 5 مبان جديدة تخدم متطلبات الاتحاد الآسيوي، حيث تم استحداث المركز الإعلامي وتوسيعه لاستيعاب أكثر من 300 إعلامي، وتم تركيب برجين لخدمة كاميرات المراقبة التي تم تركيبها حديثاً وغرف ومرافق جديدة.

جلسة إعلامية

تعقد اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» في الثانية ظهر اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، جلسة إعلامية مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، لإطلاعهم على آخر المستجدات والتحضيرات الختامية، وتقديم فكرة شاملة عن أهم الجوانب التنظيمية التي تخص البطولة.