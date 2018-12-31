كاتانيتش: العراق يحترم كافة منتخبات آسيا

المصدر: دبي- علي شدهان

لفت السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، إلى أن أسود الرافدين يحترم كثيراً كل منتخبات القارة الصفراء، معتبراً مباراتي فيتنام واليمن في أمم آسيا الإمارات 2019، الأصعب في مشوار أسود الرافدين بالبطولة.

وشدد كاتانيتش على أن منتخب العراق نجح في تحقيق فوز مستحق على نظيره الفلسطيني، بهدف دون رد ودياً، منوهاً بأن الفلسطينيين لعبوا بأسلوب دفاعي مغلق طوال المباراة، ما حال دون تسجيل أكثر من هدف لمنتخب العراق، متوقعاً أن يلعب منتخبا فيتنام واليمن بذات الأسلوب الدفاعي المغلق، مبدياً احترامه لكل منتخبات القارة الآسيوية.

النجم الأوحد

ونوه كاتانيتش بأن الحظ يبقى مهماً جداً في فوز أي منتخب، ومنها العراق بكأس القارة الصفراء، مشدداً على أن أسود الرافدين لا يعتمد على لاعب أو نجم بعينه، وهو ليس منتخب النجم الأوحد، مبدياً ثقته العالية بقدرات جميع لاعبيه.

مرة ثانية

وعن إمكانية فوز منتخب العراق بلقب آسيا للمرة الثانية في تاريخه، شدد كاتانيتش على أن الجميع سوف يبذلون قصارى جهودهم من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير، ولكن بلوغ الهدف يتطلب عوامل كثيرة، منها الحظ، وردة فعل اللاعبين خلال المباريات، خصوصاً الشباب، وكيفية التعامل مع ضغوط البطولة.

وشدد كاتانيتش على أنه يتوجب على منتخب العراق اللعب من القلب وبروح الفريق الواحد لبلوغ الأهداف المنشودة في جميع المباريات.