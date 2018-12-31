الشعفار: سعداء بحضور رئيس «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بإهداء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فانلة الاتحادين الدولي والإماراتي للدراجات الهوائية، إلى جانب درع خاص من الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك في ختام حفل الاستقبال أمس.

أعرب أسامة الشعفار، عن سعادته بتلبية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لدعوته أمس، وأكد أن زيارة إنفانتينو، أثلجت صدور الجميع، وأن اللقاء شهد عدداً من الحوارات المهمة في الشؤون الرياضية وكرة القدم بالدولة، بحضور قيادات الرياضة الإماراتية، وقبل أيام قليلة من انطلاقة كأس آسيا لكرة القدم في ضيافة الإمارات.

أوضح رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، أن الأسرة الرياضية الإماراتية، تقف كاملة وراء منتخبنا الوطني في مشاركته القارية المقبلة، وأن الجميع لديه الثقة الكاملة في قدرة «الأبيض» على تحقيق التطلعات في كأس آسيا.

قال أسامة الشعفار: نحن نتمنى كامل التوفيق لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا، وأدعو كافة جماهير الدولة إلى التوحد خلف «الأبيض»، لأن على الجمهور دوراً كبيراً في تدعيم مسيرة الفريق، وفي الحقيقة، كل من الإمارات، يدرك حجم المسؤولية الملقاة على كاهله، ويعرف تماماً الدور المطلوب منه لدعم حظوظ منتخبنا في البطولة الآسيوية.

اختتم عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، قائلاً: نتمنى كرياضيين، التوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته الآسيوية، وكلنا سنكون قلباً واحداً خلف «الأبيض» في مسيرته الآسيوية، وثقتنا كبيرة في قدرات لاعبينا على إسعادنا في تلك البطولة التاريخية الكبرى.