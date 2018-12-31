كولينا: تقنية الفيديو تساعد على نجاح كأس آسيا

أكد الإيطالي بييرلويجي كولينا الحكم المونديالي السابق، أن تقنية حكم الفيديو، لن تنهي الأخطاء تماماً في مباريات كرة القدم، ولكنها تساعد في تقليل الأخطاء المؤثرة في المباريات والبطولات المهمة.

أوضح كولينا، أن استخدام تقنية الفيديو في نهائيات كأس آسيا في الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، سوف يساهم كثيراً في إنجاح البطولة تحكيمياً، من خلال مساعدتها في تقليل الأخطاء المؤثرة في مباريات البطولة، خاصة أن التوقعات جميعها تؤكد أن البطولة المقبلة، ستكون الأقوى والأصعب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

أضاف كولينا، إن تقنية الفيديو، لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل في السنوات المقبلة، لتطويرها ولتقليل وقت التوقفات، وهي أمور يجري العمل عليها، وتتحسن منذ تطبيقها رسمياً في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.