الجهاز الفني للأبيـض يضــع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دخلت تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرحلتها الأخيرة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، حيث يوالي الأبيض التدريبات بصورة يومية بملاعب ند الشبا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي البيرتو زاكيروني.

وشهدت التدريبات في الأيام السابقة تركيزاً كبيراً على الجوانب التكتيكية والخططية، حيث يعمل الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سيخوض بها مباريات البطولة، كما حرص الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين بعد إعلان القائمة النهائية.

وسيتواصل تجمع المنتخب بدبي حتى موعد المغادرة إلى العاصمة أبوظبي بعد غد الأربعاء للانتظام في مقره بجزيرة السعديات تأهباً لانطلاقة البطولة ومواجهة المنتخب البحريني الشقيق باستاد مدينة زايد الرياضية.

وسادت تدريبات المنتخب روح معنوية عالية بدت واضحة في حماس اللاعبين وجديتهم الكبيرة، حيث يحرص كل نجوم الأبيض على أداء التدريبات بشهية مفتوحة، وتشهد التحضيرات منافسة قوية بين عناصر المنتخب من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب زاكيروني.

كما ظل قادة اتحاد الإمارات لكرة القدم حريصين على متابعة تحضيرات الأبيض وحضور التدريبات، بهدف رفع الروح المعنوية للاعبين وتشجيعهم على تقديم الأفضل خلال مباريات البطولة، فيما يبذل الجهازان الفني والإداري جهوداً حثيثة من أجل ظهور مميز للمنتخب في هذه النسخة.

خلفان بديلاً لريان

على جانب آخر، استدعى الجهاز الفني للمنتخب لاعب الفجيرة محمد خلفان لينضم للقائمة النهائية بدلاً من لاعب العين ريان يسلم الذي تم إبعاده من القائمة، بعد أن أثبت التقرير الطبي تعرضه لإصابة لن تمكنه من تقديم خدماته للأبيض، وسيكون خلفان ضمن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها زاكيروني في مباريات البطولة.

وتلقى محمد خلفان هذا الخبر السعيد باستدعائه للقائمة النهائية للمنتخب بعد يوم واحد من احتفاله بيوم ميلاده السادس والعشرين، ويعتبر مهاجم الفجيرة واحداً من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة في الجولات الأخيرة من دوري الخليج العربي، وفرض اسمه بقوة ليستحق شرف الانضمام لقائمة الأبيض.

وسجل محمد خلفان في الموسم الحالي ثلاثة أهداف لفريقه الفجيرة في دوري الخليج العربي خلال تسع مباريات، وأسهم مع زملائه في حصد الفريق لـ 13 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

حزن عميق

بدوره، أعرب ريان يسلم لاعب العين عن حزنه العميق لعدم تمكنه من مواصلة المشوار مع الأبيض في البطولة، بعد أن أثبتت التقارير الطبية إصابته، وتمنى ريان التوفيق لزملائه في المنتخب الوطني، آملاً أن يتمكنوا من تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

وجدد نجم العين المتوج مع فريقه بفضية كأس العالم للأندية، ثقته المطلقة في قدرة زملائه على تقديم أفضل العروض وتحقيق نتائج جيدة تمكن الأبيض من المضي بعيداً في هذه البطولة، مضيفاً أن الفرصة مواتية أمام نجوم الأبيض لكتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية في وجود كوكبة من اللاعبين المميزين المشبعين بالخبرة، إضافة إلى مواهب واعدة تملك الكثير الذي يمكن أن تقدمه للأبيض.

وأكد ريان يسلم، أن الإصابة وإن أبعدته عن القائمة النهائية، وحرمته شرف تمثيل الدولة وتقديم جهده من داخل الملعب، إلا أنها لن تكون سبباً في ابتعاده عن منتخب بلاده، مبيناً أنه سيحرص على مساندة زملائه من المدرجات.

دعم ومساندة

وقال لاعب العين المتألق: «من واجب الجميع خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة والتضحية من أجلها، ويجب على كل واحد من أبناء هذه الدولة أن يحرص على دعم ومساندة المنتخب، كل من موقعه وحسب قدرته، اللاعبون مطلوب منهم العمل بقوة من داخل الملعب لرفع راية دولتنا والجماهير يقع عليها دور كبير في الدعم والمساندة والتشجيع».

وأضاف: «بعد أن حرمتني الإصابة من تقديم جهدي داخل الملعب، سأتحول مباشرة إلى المدرجات لأواصل مهمتي في خدمة الوطن وأقوم بدوري في مؤازرة زملائي اللاعبين وتشجيعهم، لنسهم جميعاً في توفير أجواء أفضل تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق التطلعات المرسومة».

حملة منصور يالأبيض تتواصل

تتواصل بنجاح حملة منصور يالأبيض التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم بهدف دعم وتشجيع المنتخب الوطني في مباريات كأس آسيا الإمارات 2019، وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من مختلف فئات المجتمع، حيث قدم المشاركون الدعوة للجمهور للحضور ومساندة نجوم الأبيض من داخل الاستاد.

وحرص عدد من الإعلاميين على المساهمة في هذه الحملة من خلال القنوات الفضائية، موجهين رسائل مهمة للجماهير، مشددين على أهمية مؤازرة اللاعبين، وضرورة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، خاصة وأن المنتخب يحظى بميزة أداء المباريات على أرضه.

وفي إطار دعم الحضور الجماهيري وتشجيع أفراد المجتمع على مساندة الأبيض أعلن عدد من الأفراد والجهات عن توفير تذاكر مجانية للجمهور لمشاهدة مباريات المنتخب الإماراتي، وكان رجل الأعمال الإماراتي المحامي عيسى بن حيدر أعلن عن شراء تذاكر بقيمة 50 ألف درهم لمباراة الافتتاح التي تجمع منتخبنا بشقيقه البحريني، كما أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توفير خمسة آلاف تذكرة لنفس المباراة.