متطوعو البطولة.. 5000 شخص و41 لغة و113 جنسية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أقامت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» ورشة عمل للمتطوعين المشاركين في تنظيم مباريات البطولة، وسط مشاركة 5000 متطوع، وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية للإعلان عن بداية تدريباتهم استعداداً لانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس آسيا.

وأشاد أحمد القبيسي مدير التسويق والاتصال في اللجنة العليا المحلية المنظمة للكأس، بالإقبال الكبير على المشاركة في برنامج المتطوعين في البطولة، والذي بلغ 23 ألف مرشح، وتم اختيار 5 آلاف متطوع لدعم الخدمات التنظيمية للبطولة، يتحدثون 41 لغة ويمثلون 113 جنسية وتتراوح أعمارهم من 16 إلى 84 عاماً، مشيراً إلى أن العدد الكبير يعكس روح المسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، وحرصه على المساهمة في دعم الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تستضيفها الدولة.

من جانبه، أكد محمد الشاطري مدير برنامج المتطوعين خلال الجلسة التدريبية، على الدور المهم الذي يلعبه المتطوعون في إنجاح البطولات، مشيراً إلى أنهم بمثابة حجر الزاوية والعمود الأساسي الذي تستند إليه اللجنة المنظمة لتحقيق أهدافها.