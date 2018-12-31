عبدالسلام جمعة: خبرة اللاعبين كلمة السر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دعا عبدالسلام جمعة نجم منتخبنا الوطني السابق، مدير فريق الظفرة حالياً، الجميع للالتفاف خلف المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس آسيا وتقديم الدعم المعنوي له في هذه المرحلة المهمة، لأن المنتخب وحسب قوله، يحتاج إلى وقفة الجميع حوله حتى يظهر في كامل قوته متسلحاً بخبرة اللاعبين والتي ستكون كلمة السر في مقارعة منافسيه وحتى يستفيد من تنظيم البطولة على أرضه وبين جماهيره.

موضحاً أن الجمهور الإماراتي يعتبر أكبر محفز للاعبيه وعنصراً مهماً من عناصر الفوز، وأضاف نجم الأبيض الأسبق: الجمهور الإماراتي عاشق لوطنه ولا أشك في أنه سيكون على قدر التحدي الذي ينتظره والدور الكبير الذي سيلعبه لمساعدة اللاعبين على الانتصارات، لكن يجب أن نتدافع جميعاً وأن نستعد للتشجيع مثل استعداد اللاعبين للمباريات، مؤكداً أنه سيكون من أوائل مشجعي المنتخب لأن ذلك واجبه وواجب كل اللاعبين القدامى والحاليين أيضاً.

حديث

وأشار مدير فريق الظفرة، إلى صعوبة المهمة التي تنتظر الأبيض في مشوار البطولة، موضحاً أن الحديث عن إمكانية تخطي المرحلة الأولى بسهولة مرفوض تماماً لأن المنتخبات التي سيلعب أمامها الأبيض في مجموعته، منتخبات قوية ومتطورة ولها طموحها .

وأضاف: لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، حتى إذا كنت تلعب أمام خصم أقل منك في التصنيف، احترام المنافس واللعب الجاد بروح قتالية من العوامل المهمة التي يجب أن تتوافر لمن يريد الفوز أما الحديث عن عدم قوة الخصم والاستهتار فهي تقود إلى نتائج سلبية لذلك الحذر واجب منذ الآن أمام كل المنافسين.

وأشار عبدالسلام جمعة، إلى أن ما يميز الجيل الحالي من نجوم الأبيض، الخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها، إضافة إلى الانسجام، وقال: أعتقد أن سلاح الخبرة سيكون له تأثيره الإيجابي على أداء المنتخب وسيكون كلمة السر في العديد من المباريات ومفتاح الانتصارات التي نتمنى أن تتحقق بإذن الله.

قائمة

وعن اختيارات المدرب زاكيروني لقائمة الأبيض قال عبدالسلام جمعة إن المدرب الإيطالي وفق في الاختيار، مؤكداً أن قائمته تعتبر الأكثر جاهزية في الساحة حالياً، وأضاف: زاكيروني ظل يراقب ويتابع المباريات وهو مدرب له خبرته وتجاربه، ومن المؤكد أنه وقف كثيراً على أي لاعب قبل ضمه للقائمة ومنحه شرف الدفاع عن شعار المنتخب من واقع المردود الفني للاعبين في الفترة السابقة، واللاعب الذي يريد أن ينضم إلى المنتخب مستقبلاً عليه أن يواصل جهده وعطاءه حتى يقنع المدرب بمستواه.