حسن سعيد: لا أعذار لنجومنا والأجواء مهيأة للقب

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد نجم منتخبنا الوطني السابق، حسن سعيد، أنه لا توجد أي أعذار للاعبي منتخبنا الوطني الحاليين المتأهبين لخوض غمار كأس آسيا، بدءاً من لقاء الأحمر البحريني يوم السبت المقبل، في افتتاحية العرس الآسيوي، والذي يأتي مغايراً هذه المرة لما سبقه، خصوصاً أن البطولة التي تقام على ستة ملاعب في الدولة، تضم لأول مرة في تاريخ المسابقة، 24 منتخباً.

حيث يبدو العرس الآسيوي المرتقب أشبه بالمونديال، وأشار اللاعب حسن سعيد «الجناح الطائر»، نجم التسعينيات، إلى أن الأجواء تبدو مهيأة تماماً للاعبي الأبيض لإسعاد الشارع الرياضي، والذي لن يرضى بغير التتويج بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني، منوهاً بأن كل الطرق تؤدي للفوز بهذا اللقب الغائب، والذي ينقص خزائن الأبيض، حيث سبق أن حققنا الميدالية الفضية.

وبالتالي، نيل وصافة البطولة عام 96، عندما حل الأبيض خلف الأخضر السعودي خلال البطولة التي استضافتها الإمارات، وكذلك نيل برونزية النسخة التي أقيمت في أستراليا سنة 2015، بعد أن أبلى رفاق مبخوت بلاءً حسناً في تلكم البطولة، وكانوا قريبين من الوصول للنهائي، لولا سوء الطالع الذي لازمهم خلال مباريات نصف النهائي.

ودعا نجم المنتخب الأسبق، نجوم الأبيض الحاليين، إلى استلهام قوتهم وتألقهم من جيل التسعينيات، أولئك الذين قادوا الأبيض إلى نهائيات كأس العالم 90 في إيطاليا، على رأسهم النجم زهير بخيت، والذي شكل ثنائياً خطيراً مع عدنان الطلياني في المنتخب الأول، موضحاً أن الفرصة تبدو سانحة الآن، لتحقيق الإنجاز، وفي اعتقادي أن الأبيض الإماراتي بات جاهزاً تماماً لضربة البداية أمام شقيقه البحريني.