معنويات «الأحمر» في العالي قبل التحدي القاري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فاز منتخب البحرين على كوريا الشمالية 4-0 في المباراة الودية التي أقيمت، أول من أمس السبت، على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وهو ما رفع من حالة التفاؤل البحرينية قبل البطولة القارية.

وسجل محمد الرميحي في الدقيقة 9، وأحمد جمعة في الدقيقة 35، وجمال راشد في الدقيقة 65، وكميل الأسود في الدقيقة 66، أهداف الفوز للمنتخب البحريني، والذي يلعب ضمن المجموعة الأولى في النهائيات القارية، مع منتخبات الإمارات والهند وتايلاند، بينما يلعب المنتخب الكوري الشمالي بالمجموعة الخامسة، في مواجهة منتخبات السعودية وقطر ولبنان.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للمنتخب البحريني ودياً، بعدما كان قد تغلب على طاجيكستان 5-0 وعلى لبنان 1-0، وهو ما رفع من حالة التفاؤل لدى جماهير «الأحمر»، قبل أيام من متابعة منتخبها، وهو يشارك للمرة السادسة في النهائيات القارية، والتي لم يغب عنها في آخر 4 نسخ، ولكنه دائماً ما يودع مبكراً من الدور الأول، باستثناء احتلال المركز الرابع في نسخة 2004، والتي شارك فيها بعد غياب 16 عاماً عن البطولة القارية.

الجدير بالذكر، أن المنتخب البحريني، خاض 19 مباراة خلال مشاركاته الخمس الماضية، وحقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 5، وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً عن طريق 14 لاعباً، بينما استقبل 34 هدفاً، ويعد علاء حبيل وإسماعيل عبد اللطيف، الأكثر تسجيلاً للبحرين في البطولة برصيد 5 أهداف لكل منهما، بينما فياض محمود لاعب المنتخب البحريني السابق، هو صاحب أول هدف لبلاده في البطولة، وذلك في نسخة 1988 في شباك السعودية.

أما آخر هدف، فسجله أحمد جعفر كريمي، في نسخة 2015، وكان الفوز الأكبر، في كأس آسيا 2011، وتحقق على الهند بنتيجة 5-2، بينما الخسارة الأكبر، كانت في كأس آسيا 2007، بالخسارة من المنتخب السعودي 0-4.