راييفاتش: طموحات تايلاند كبيرة والمفاجآت واردة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الصربي ميلوفان راييفاتش، المدير الفني للمنتخب التايلاندي الأول لكرة القدم، أنه يملك طموحات كبيرة خلال المشاركة في كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات، مشيراً إلى أن هدفه ليس مجرد التمثيل المشرف في البطولة، وإنما التأهل مبدئياً عن المجموعة الأولى إلى الدور الثاني من البطولة، ومن ثم التعامل خطوة بخطوة مع مباريات البطولة.

مهمة

وقال راييفاتش، الذي تولى مهمة تدريب تايلاند منذ عام 2017، في تصريحات صحافية، عقب وصوله إلى أبوظبي: «لدينا تفاؤل كبير بظهورنا بشكل جيد في كأس آسيا، والتي تعد النسخة الأقوى على مدار التاريخ، في ظل مشاركة 24 منتخباً هم الأقوى في القارة، وطموحاتنا كبيرة للغاية في تقديم الكرة التايلاندية بشكل جيد، وبالطبع، سنتعامل مع مباريات البطولة خطوة بخطوة، من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، رغم وجودنا في مجموعة واحدة مع الإمارات، مستضيف البطولة، والتي تملك منتخباً قوياً».

وأضاف: «أعرف الكثير عن الكرة الإماراتية، ومنتخب الإمارات يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ربما تميل الكفة في صالحهم، كونهم يلعبون البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم، والتي تشكل سلاحاً مهماً في مثل هذه البطولات الكبيرة، إلا أن كل الاحتمالات واردة، وربما تشهد المجموعة مفاجآت، خاصة من المنتخب الهندي كذلك، الذي يسعى للظهور بشكل مختلف».

يذكر أن، بعثة منتخب تايلاند قد وصلت فجر أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، بقائمة تضم 23 لاعباً، إذ يلعب المنتخب التايلاندي في المجموعة الأولى، بجانب الإمارات والبحرين والهند، ويستهل المنتخب الملقب بـ «أفيال الحرب»، مبارياته في البطولة بمواجهة الهند يوم 6 يناير المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

تدريب

ودشن المنتخب التايلاندي تدريباته في العاصمة أبوظبي، بإجراء حصة تدريبية خفيفة أمس، على استاد زايد للكريكيت، للتخلص من إرهاق السفر. وسيخوض المنتخب مباراة ودية أمام نظيره العماني بعد غد الأربعاء، على استاد زايد للكريكيت، في بروفة أخيرة لـ «أفيال الحرب»، قبل مواجهة منتخب الهند يوم 6 يناير المقبل، على استاد آل نهيان، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.