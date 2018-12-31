الصين.. تحفظ وسرية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يتطلع المنتخب الصيني إلى بداية جيدة في مشوار كأس آسيا، وقد وصل أمس الأول إلى العاصمة أبوظبي، وخضع الفريق أمس للراحة، على أن يدشن أولى حصصه التدريبية على أكاديمية نادي الوحدة اليوم، وسيلتقي «العنابي» في تجربة ودية بعد غد الأربعاء، استعداداً لضربة البداية أمام قيرغزستان 7 يناير المقبل.

وتضم المجموعة الثالثة بجانب الصين وقيرغزستان منتخبي كوريا الجنوبية، والفلبين، ويتحفظ المسؤولون الصينيون في التعامل مع وسائل الإعلام ويفرضون سياجاً من السرية، رافضين مقابلات مع اللاعبين أو التقاط صور، مفضلين فقط التصريح ببعض المعلومات التحضيرية للفريق.

من جانبه قال ذو تونغ المشرف العام على المنتخب الصيني، إن الفريق قد حصل على راحة ليوم أمس، وسيعاود تدريباته اليوم وغداً، على أن يلتقي الوحدة الإماراتي بعد غدٍ في أولى تجاربه الودية منذ وصوله إلى الإمارات، ومشيراً إلى أن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس آسيا جيدة للغاية، وطموح «التنين الصيني» الوصول إلى النهائي.

حظوظ

وعن حظوظ المنتخب الصيني في المجموعة الثانية قال منتخب قيرغزستان لا نعرف عنه الكثير، والمنتخب الفلبيني متوسط المستوى، أما المنتخب الكوري فهو أقوى فرق المجموعة، ومشيراً على أن «التنين الصيني» لم يحصل على لقب كأس آسيا خلال تاريخه، بالرغم من تأهله إلى النهائيات في بعض النسخ، وقد حان الوقت لكي ينافس على لقب البطولة.