«النشامى» يصل إلى أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصل في السابعة مساء اليوم عبر مطار أبوظبي الدولي بعثة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في كأس آسيا «الإمارات 2019». ويلعب المنتخب الأردني الملقب بـ«النشامى» في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه حامل لقب النسخة الماضية منتخب أستراليا، بالإضافة إلى سوريا وفلسطين.

وتتوجه بعثة منتخب «النشامى» فور الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي إلى مدينة العين لبدء تحضيراتها النهائية استعداداً لمواجهة أستراليا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، والمقررة يوم 6 يناير المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكانت الأردن قد تعادلت إيجابياً 1-1 مع الصين يوم الجمعة الماضي في التجربة الودية الأخيرة التي يخوضها «النشامى» قبل المشاركة في البطولة الآسيوية.