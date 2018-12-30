عُمان في اختبار ودي قوي أمام أستراليا اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يدخل منتخب عُمان الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم تجربة قوية للغاية، وذلك عندما يصطدم بنظيره الأسترالي على ساحة استاد مكتوم بن راشد بدبي، وهي المواجهة الثانية له في معسكره الخارجي في الإمارات بدءاً من 22 الشهر الحالي، حيث أنهى الأحمر العُماني تجربته الودية الأولى مساء الخميس الماضي بالتعادل السلبي أمام الهند بساحة استاد بني ياس بأبوظبي.

فيما ينهي آخر تجاربه الودية أمام تايلاند في الثاني من يناير القادم استعداداً للمشاركة في نهائيات أمم آسيا التي سيبدأها المنتخب العُماني أمام أوزباكستان في التاسع من الشهر المقبل باستاد الشارقة.

تدريب

استعد منتخب عُمان لمواجهة اليوم الصعبة أمام أستراليا عبر الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق عند الرابعة والربع مساء أمس على ساحة ملعب أبوظبي للكريكيت، إذ تحدث الجهاز الفني عن الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة الهند والتي كلفت الفريق الظهور بمستوى أقل من المأمول، ناهيك عن النتيجة النهائية للمباراة.

إذ تطرق إلى ضرورة العودة إلى الإيجابية التي ظهر عليها الفريق في مناسبات سابقة وأهمها خليجي 23، قبل أن ينهي الأحمر العُماني تجهيزاته للمباراة من خلال التدريب المقنن من حيث الأسلوب والأسماء التي ستدخل المباراة.

إذ ظهرت ملامح خطة وطريقة اللعب التي سيدخل بها فيربيك المواجهة العصيبة، والتي تحتاج إلى عمل مضاعف من جميع اللاعبين من دون استثناء، إذ إن المنافس يختلف وطريقة اللعب تختلف، إضافة إلى قوة الالتحامات التي عرف بها لاعبو أستراليا.

ومن الطبيعي أن يستفيد فيربيك من هذه المواجهة للزج بالأسماء التي يراها ستدخل القائمة الأساسية في نهائيات أمم آسيا، بالإضافة إلى منح اللاعبين الذين غابوا طويلاً عن صفوف الأحمر العُماني بسبب الإصابات أو تراجع المستوى دقائق أكثر للتواجد بأرضية الميدان.

نتائج

التقى منتخب عُمان مع نظيره الأسترالي (8) مرات وكلها لقاءات رسمية، فاز المنتخب الأسترالي في (4) مباريات، فيما تعادل المنتخبان (3) مرات، وحقق منتخبنا الفوز في مباراة واحدة.

إذ ظهر المنتخبان وجهاً لوجه في نهائيات أمم آسيا 2007 في المجموعة التي لعبت مبارياتها في تايلاند وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/‏1، ولعب المنتخبان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 وانتهى اللقاء بفوز أستراليا 1/‏ صفر، وفي مباراة الإياب بمسقط فازت أستراليا 2/‏1.

وفي المرحلة الثانية من ذات التصفيات بعد أن صعد المنتخبان معاً من تلك المجموعة التقى الفريقان في أستراليا ذهاباً وانتهت المباراة بفوز أستراليا 3/‏ صفر، فيما تمكن منتخبنا من الفوز 1/‏ صفر إياباً في مسقط، وفي تصفيات كأس العالم 2014، التقى المنتخبان مرة أخرى وتعادل المنتخبان سلباً في مسقط.

وانتهى لقاء الإياب في أستراليا 2/‏2، وتمكن المنتخب الأسترالي من الفوز على منتخبنا 4/‏ صفر في نهائيات أمم آسيا الماضية في أستراليا. فيما يخوض المنتخبان اللقاء التاسع لهما اليوم، وهو اللقاء الودي الوحيد بينهما على مر التاريخ.

نقل مباشر

وافق الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي على نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القنوات الأسترالية، بعد أن تخلى الكانغارو عن الحذر المبالغ فيه الذي تلجأ له بقية المنتخبات بعدم نقل مبارياتها في هذا التوقيت، فستتمكن جماهير المنتخبين من متابعة أحداث المباراة المثيرة.