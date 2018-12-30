العقم التهديفي يقلق «رجال الأرز»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستأنف المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب نادي العهد، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس وأول من أمس، وتستمر التدريبات حتى السفر إلى الإمارات الجمعة المقبل، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، حيث يشارك المنتخب اللبناني ضمن المجموعة الخامسة للبطولة القارية.

تأتي تدريبات المنتخب اللبناني الحالية، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لكأس آسيا، وعقب عودة الفريق من العاصمة البحرينية المنامة، بعد نهاية المعسكر الخارجي، الذي أقامه هناك لمدة 12 يوماً، وتخلله مباراة ودية مع أصحاب الأرض، وخسرها المنتخب اللبناني بهدف وحيد، وهو ما زاد من حالة القلق التي يعيشها الجمهور اللبناني، بسبب حالة العقم التهديفي لـ «رجال الأرز»، قبل مشاركته في بطولة آسيا 2019، بعدما فشل الفريق في تسجيل أي هدف منذ الفوز على منتخب الأردن «النشامى» بهدف دون مقابل، وسجله اللاعب عمر شعبان، في مباراة المنتخبين يوم 6 سبتمبر الماضي.

مواجهة

خاض «رجال الأرز»، 5 مباريات ودية بعد لقاء الأردن، تحضيراً للنهائيات الآسيوية، خسر منها 3 مباريات، وتعادل مباراتين، ولم يفز أو يحرز أي هدف، إذ تعادل سلبياً مع المنتخب العماني يوم 9 سبتمبر الماضي، وخسر بهدف دون مقابل من منتخب الكويت يوم 11 أكتوبر، وتعادل سلبياً مع منتخب أوزبكستان يوم 15 نوفمبر، وخسر من منتخب أستراليا، بطل النسخة الأخيرة من كأس آسيا، بثلاثة أهداف نظيفة يوم 20 نوفمبر الماضي، قبل الخسارة الأخيرة أمام منتخب البحرين.

قلق

يزيد من حالة القلق، إصابة المهاجم عمر شعبان، ليخوض منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا بالمهاجمين هلال الحلوة، والذي سجل هدفين فقط خلال التصفيات الآسيوية في مرمى كوريا الشمالية وماليزيا، وباسل جرادي، والغائب عن أغلب التصفيات، مع العلم بأنها المرة الثانية التي يشارك فيها منتخب لبنان في البطولة الآسيوية، بعد مشاركته في نسخة 2000، بصفته الدولة المنظمة، ووقتها لم ينجح في تجاوز الدور الأول، بعدما خسر أمام إيران أربعة مقابل لا شيء، وتعادل مع العراق بهدفين لهدفين، وتعادل مع منتخب تايلاند بهدف لهدف، ولم ينجح المنتخب اللبناني في الفوز في أي مباراة، أي أن مشاركته في 2018، ستكون الأولى من خلال التأهل عبر التصفيات القارية.