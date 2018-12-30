الوحدة يُجهز «التنين» و«الساموراي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

وصلت إلى العاصمة أبوظبي أمس بعثة منتخب الصين الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 وحتى 1 فبراير 2019.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الصيني الذي دشن تدريباته بأبوظبي أمس تجربة ودية أخيرة أمام فريق الوحدة يوم 2 يناير المقبل على ملاعب أكاديمية كرة القدم بنادي الوحدة بالشهامة وذلك في اختبار أخير لـ«التنين الصيني» قبل خوض مواجهته الأولى في كأس آسيا أمام منتخب قيرغيزستان يوم 7 يناير المقبل على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين.

كما يخوض فريق الوحدة مواجهة ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في آخر تجارب «الساموراي» قبل خوض غمار البطولة الآسيوية، إذ فضل منتخب اليابان خوض تجربة ودية أمام العنابي وذلك يوم 5 يناير المقبل على ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة.

وكان المنتخب الصيني قد فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين وديتين له قبل الحضور إلى الإمارات إذ خسر أمام العراق 1-2، وتعادل مع الأردن في الودية الأخيرة التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وتلعب الصين في المجموعة الثالثة بكأس آسيا والتي تضم إلى جانبها كلاً من كوريا الجنوبية بطل آسيا مرتين، وقيرغيزستان، والفلبين.

وتستهل الصين مشوارها في كأس آسيا بلقاء قيرغيزستان يوم 7 يناير المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات، وتلعب مع الفلبين في الجولة الثانية يوم 11 يناير على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 16 يناير على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويقود منتخب «التنين الصيني» المدرب الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز في بطولة آسيا قبل أن ينهي مهمته مع الصين إذ ينتهي عقده بنهاية شهر يناير المقبل، إذ تولى ليبي الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده إيطاليا مهمة تدريب الصين منذ عام 2016 بعد أن كان مديراً فنياً لفريق جوانزو إيفرجراند بين عامي 2012 و2014.